Кику: на этой неделе правительство подпишет с Россией соглашение о кредите

Россия предоставит Молдове кредит на строительство дорожной инфраструктуры на 10 лет. Процентная ставка не должна быть выше 2 процентов.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Уже на этой неделе правительство официально подпишет соглашение с Россией, для получения кредита, заявил журналистам премьер-министр Молдовы Ион Кику после еженедельного совещания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Как уточнил глава кабмина, Россия предоставит Молдове кредит на 10 лет на строительство дорожной инфраструктуры. На данный момент, молдавское правительство получит 200 миллионов евро, которые власти смогут использовать в текущем году.

"Процентная ставка не будет превышать 2 процента. Первую часть кредита Россия переведет в начале апреля", - отметил Кику.

По его словам, из этих денег планируется отремонтировать порядка 250 километров дорог.

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Напомним, что в ноябре прошлого года премьер Ион Кику на брифинге по итогам своего визита в Москву сообщил, что молдавской делегации удалось договориться с российской стороной о получении кредита. 500 миллионах долларов. Эти деньги планировалось использовать на обновление и улучшение инфраструктуры страны.

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