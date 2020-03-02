Эксперт: молдавские мигранты инвестировали миллиард леев в экономику

Это стало возможным благодаря государственной программе поддержки молдавских мигрантов, которые намереваются открыть бизнес на родине.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. За последнее десятилетие молдавские трудовые мигранты инвестировали около миллиарда леев в экономику республики. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила Генеральный директор Организации по развитию малого и среднего бизнеса Юлия Костин.

© Sputnik / Osmatesco Юлия Костин отметила, что PARE 1+1 является национальной государственной программой.

Так, по словам Костин, до того, как программа PARE 1+1 была запущена, из, в среднем, одного миллиарда леев, которые молдавские трудовые мигранты высылали в Молдову, всего семь процентов инвестировались в экономику страны.

"Целью программы было перенаправление переводов в экономику страны. Последние исследования показывают, что ситуация изменилась. Кроме того, правительство посредством этой программы выделило на гранты для трудовых мигрантов 335 миллионов леев", - отметила глава агентства.

Она рассказала, что теперь ситуация иная – мигранты инвестировали в молдавскую экономику около миллиарда леев.

"Это хороший результат. В селах начал развиваться бизнес, появились новые рабочие места, улучшился сектор услуг, в тех селах, куда возвращаются мигранты", - добавил она.

Она обратила внимание и на другой, субъективный, аспект – у людей изменился менталитет: "у них изменилась взгляды. Они требуют соблюдения своих прав, они хотят жить в нормальных условиях".

PARE 1+1 является национальной государственной программой, которая направленна на стимулирование молдавских трудовых мигрантов инвестировать в экономику страны, путём создания и развития малого и среднего бизнеса. Программа действуют в Молдове на протяжении последних десяти лет.

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