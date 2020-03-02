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Международный валютный фонд/

Премьер Кику встретился с представителем МВФ

© REUTERS / YURI GRIPAS
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200302/29388754/premer-chicu-vstretilsya-s-predstavitelem-fmi.html

Глава кабмина обсудил с представителем Фонда меры, предпринятые исполнительной властью для выполнения обязательств, взятых страной в программе сотрудничества на 2016–2020 годы.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику провел рабочую встречу с представителем Всемирного валютного фонда в нашей республике Владимиром Тулиным. 

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В ходе состоявшег7ося диалога стороны обсудили принятые исполнительной властью шаги для выполнения обязательств, взятых страной в программе сотрудничества на 2016–2020 годы.

"Обговорили действия, которые необходимо предпринять для подписания новой программы между Республикой Молдова и МВФ", - уточнил глава кабинета министров. 

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Кику представил официальную информацию об изменениях и поступлениях в государственный бюджет, отметив, что в феврале 2020 года они увеличились на 19,6% по сравнению с февралем 2019 года.

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