Евро и доллар приготовили сюрприз: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 3 марта. Ситуация на валютном рынке неоднозначная - некоторые полетят вниз, а другие вырвутся вперед.

Так, евро за сутки подорожает сразу на 14 банов и установится на отметке в 19,6052 лея.

Доллар США подешевеет сразу на семь банов будет торговаться по 17,6345 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов.

Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 3 марта окажется румынский лей, который поднимется в цене до 4,0746 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько подешевеет и установится на уровне в 0,263 лея. Украинская гривна отступит до 0,709 лея.

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