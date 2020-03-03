Кадровый "голод" в Минсельхозе: из ведомства уволились 49 сотрудников

Только за 2019 год из Минсельхоза уволились около полусотни сотрудников. Виной тому – реформа правительства.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik, Александр Суру. План действий министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды на 2019 год был выполнен лишь наполовину. Причиной этому послужили многочисленные проблемы, с которыми сталкивается ведомство. Об этом заявил во вторник министр Ион Пержу.

Таким образом, по словам министра, одна из серьезнейших проблем, с которым сталкивается Минсельхоз – это отсутствие кадров. Глава ведомства рассказал, что план действий на 2019 год был выполнен наполовину.

"К сожалению, многие факторы повлияли на слабое выполнение плана. Среди них - кадровые перестановки, слабая институциональная память, а также реформа правительства и поглощение ряда институтов, которые привели к кадровому дефициту", - заявил Пержу на заседании коллегии Минсельхоза. © Sputnik / Сергей Пивоваров Дефицит кадров в Молдове: кто восполнит вакантные места

Он подчеркнул, что только за 2019 год из министерства сельского хозяйства уволилось около полусотни человек.

"Это 49 человек, которые ушли со знаниями, накопленными здесь, в министерстве. Которые ушли с той самой институциональной памятью, о которой я говорил ранее", - добавил он.

В итоге, по словам министра, целый ряд программ в различных областях сельского хозяйства так и не был внедрен.

Реформа правительства, напомним, была одобрена парламентом в 2017 году. Она предполагала сокращения количества министерств с 16 до 9. Инициатива о реформе кабмина принадлежала тогда Демократической партии.

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