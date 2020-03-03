Насколько стабильны банки в Молдове: сколько денег у них есть и как кредитуют

Банки не слишком заинтересованы в привлечении новых клиентов, рассчитывая на деньги, гарантированные государственными контрактами. Если в 2019 году зарегистрирован рекорд по кредитам, то объем займов в 2020-м будет уже не столь впечатляющим.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Финансово-банковская система Молдовы стабильна и не внушает беспокойства, но есть некоторые вещи, которые поднимают знаки вопроса, считает экономический эксперт Александр Муравский. Об этом он заявил в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Ситуация в банковском секторе стабилизировалась. Но есть некоторые вещи, которые в общем-то заставляют ставить вопросы: какова роль финансовой системы в стимулировании, создании благоприятных условий для развития экономики", - отметил эксперт.

По его мнению, в Молдове все крутится не вокруг обеспечения такой поощряющей среды.

"Банки на сегодняшний день переполнены ликвидностью. Казалось бы, деньги должны работать. Если они лежат, не работая, то тогда банку это создает проблемы, потому что деньги вкладчиков, и они должны получать свой процент от депозитов. А чтобы получать проценты, он должен дать в экономику и вернуть. Но деньги не идут в экономику. Почему?", - сказал эксперт.

Отвечая на свой же вопрос, Муравский пояснил, что значительную часть денег банки и так зарабатывают на государственных казначейских обязательствах.

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"Программа Prima Casă, хорошая с социальной точки зрения, создала определенную тихую гавань для банков, потому что в значительной части деньги компенсирует государство", - сказал эксперт.

То есть, по его убеждению, банки в любом случае получат эти деньги обратно без особых усилий.

"Почему у банков высокая ликвидность? Потому что нет достаточного количества экономических агентов, которые могут абсорбировать эти деньги без повышенного риска", - добавил экономист.

В 2019 году кредитный портфель банков достиг исторически высокого уровня - 37 миллиардов леев. Главным образом именно физические лица оживили кредитный рынок, но в некоторых секторах, как сельское хозяйство и строительство, много займов набрали и юридические лица, заявил Sputnik экономический эксперт Роман Киркэ.

По его словам, в 2018-2019 годах физические лица набрали кредитов в несколько раз больше, чем годами ранее. Деньги нужны были для повышения условий жизни – покупки автомобиля, жилья, техники и так далее.

Тенденция, начатая в 2020-м, по мнению некоторых экономических экспертов, указывает на то, что этот год будет не таким впечатляющим для рынка денежных заимствований.

За первый месяц нынешнего года коммерческие банки предоставили новые кредиты на общую сумму в 2,2 миллиарда леев, что на 5,5% больше, чем в январе 2019-го.

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