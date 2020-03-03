Курс валют на среду: все игроки упали в цене, а рубль держит позиции

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 4 марта.

Все основные валюты продолжили падение, кроме рубля, который несколько набрал в весе.

Доллар США подешевел на девять банов и установился на отметке в 17,5432 лея.

Более чем на десять банов стала дешевле и европейская валюта — в среду евро будет стоить 19,4974 лея.

В небольшом минусе останется украинская гривна, которая упадет до 0,7023 лея.

Румынский лей также сдаст позиции и будет торговаться по 4,0554 в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль, напротив, незначительно подорожает и установится на уровне в 0,2645 лея.

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