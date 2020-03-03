00:04 04 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.63
  • RUB0.26
  • RON4.07
  • UAH0.71
Поиск
Курс валют

Курс валют на среду: все игроки упали в цене, а рубль держит позиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
79 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200303/29406273/kurs-valyut-na-sredu-vse-valyuty-upali-v-tsene-a-rubl-derzhit-pozitsii.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 4 марта.

Все основные валюты продолжили падение, кроме рубля, который несколько набрал в весе.

Доллар США подешевел на девять банов и установился на отметке в 17,5432 лея.

Железные молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Курс валют в 2020-м: как начал год молдавский лей, что его ждет дальше

Более чем на десять банов стала дешевле и европейская валюта — в среду евро будет стоить 19,4974 лея.

В небольшом минусе останется украинская гривна, которая упадет до 0,7023 лея.

Румынский лей также сдаст позиции и будет торговаться по 4,0554 в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль, напротив, незначительно подорожает и установится на уровне в 0,2645 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Смена лидеров: из каких стран в Молдову поступает больше всего денег
Теги:
курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре - фото
Истребитель МиГ-31 перехватил условного нарушителя границы на Камчатке
Небесная погоня: МиГ-31 не оставил "нарушителю" шансов - видео
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться