Рейтинг зарплат в Молдове: у кого самый большой заработок

Официальные данные Молдстата - сколько зарабатывают учителя и врачи в Молдове, и какая зарплата у офисных клерков.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Средняя заработная плата в Молдове в 2019 году составила 7 тысяч 356,1 лея (порядка 420 долларов по текущему курсу Нацбанка страны). Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

Специалисты зафиксировали рост за год на уровне 14,1%. В реальном выражении, по данным Молдстата, зарплаты увеличились на 8,9%.

Среднемесячный заработок в последнем квартале 2019-го составил 7 тысяч 813,1 лея (445 долларов).

Самые высокие заработки по-прежнему наблюдаются у представителей инфокоммуникационного сектора — порядка тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка страны.

На втором месте зарплаты работников финансового и страхового секторов — примерно 900 долларов.

Тройку своеобразных лидеров замыкают представители сектора производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционирования воздуха. В среднем зарплата у них составляет около 770 долларов.

Меньше всего получают работники сферы искусства, развлечений и отдыха - порядка 300 долларов. Примерно такие же заработки у представителей сельского хозяйства и рыбоводства.

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Средняя зарплата в секторе образования, по данным Нацбюро статистики, составила около 360 долларов, а в секторе здравоохранения — порядка 450 долларов. В строительной сфере в среднем получают 440 долларов.

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