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Национальный банк Молдовы

Решение Нацбанка Молдовы: при чем здесь коронавирус

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200304/29411780/reshenie-natsbank-moldova-pri-chem-zdes-koronavirus.html

Инструменты регулирования применили после оценки последних событий и макроэкономической информации во внутренней и внешней среде.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) понизил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, с 5,5 до 4,5% годовых. Это решение принято на заседании Исполкома в среду.

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Также на заседании исполкома Нацбанка принято понизить на один процентный пункт ставки по кредитам overnight до 7,5% и по депозитам overnight — до 1,5% годовых.

"Решение основано на оценке последних событий и макроэкономической информации во внутренней и внешней среде с учетом рисков и неопределенностей на глобальном уровне, вызванных последствиями коронавируса для мировой и региональной экономики. На этом этапе распространение коронавируса привносит дополнительные источники дезинфляционного давления на уровень потребительских цен", - отметили в Нацбанке.

В то же время неопределенность, связанная с коронавирусом, в инвестиционной деятельности на глобальном и региональном уровнях, а также возможное искажение каналов распределения могут повлиять на поступление инвестиций в Молдову.

"Таким образом, решение Нацбанка о смягчении денежно-кредитной политики направлено на поддержку совокупного спроса, который в рамках механизма передачи будет распространяться по нескольким каналам, включая кредитный", - отметили в Нацбанке.

Следует отметить, что в последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 11 декабря 2019 года, понизив ее тогда с 7,5% до 5,5%.

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