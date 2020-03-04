00:27 05 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Курс валют

Держателям валюты на дому следует поволноваться - обменный курс на четверг

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
294 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200304/29419260/derzhatelyam-valyuty-na-domu-sleduet-povolnovatsya-obmennyy-kurs-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 5 марта.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Золото в мире дорожает - стоит ли гражданам Молдовы вкладывать в него деньги
Все основные валюты продолжили падение, кроме рубля, который несколько набрал в весе, а также украинской гривны - она сохранила прежние позиции. 

Доллар США подешевеет сразу на девять банов и установился на отметке в 17,45 лея. Неуверенно ведет себя и европейская валюта — в четверг евро будет стоить 19,45 лея.

Украинская гривна на удивление сохраняет невозмутимую стабильность в своем обменном курсе 0,7 лея ровно.

Румынский лей также сдаст позиции и будет торговаться по 4,04 в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль, напротив, незначительно подорожает и установится на уровне в 0,266 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

На валютном рынке Молдовы - полный штиль: точный курс валют на среду
Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают рост
Новый поворот доллара и евро: курс валют на четверг
Теги:
Молдова, обмен, валюта, курс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Игроки в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Польши и России.
Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США
Реки Молдовы кто превратил Бык в ядовитый поток
Сенсационное признание – кто превратил реку Бык в ядовитый поток
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться