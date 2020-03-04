Держателям валюты на дому следует поволноваться - обменный курс на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 5 марта.

Все основные валюты продолжили падение, кроме рубля, который несколько набрал в весе, а также украинской гривны - она сохранила прежние позиции.

Доллар США подешевеет сразу на девять банов и установился на отметке в 17,45 лея. Неуверенно ведет себя и европейская валюта — в четверг евро будет стоить 19,45 лея.

Украинская гривна на удивление сохраняет невозмутимую стабильность в своем обменном курсе 0,7 лея ровно.

Румынский лей также сдаст позиции и будет торговаться по 4,04 в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль, напротив, незначительно подорожает и установится на уровне в 0,266 лея.

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