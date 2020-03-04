Пержу: виноделие – приоритет национальной экономики

Глава Минсельхоза пообещал производителям, что государство позаботится о стабильном развитии сектора.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Выпуск и продвижение вин является приоритетным для национальной экономики Молдовы, его проблемам уделяется первоочередное внимание. Об этом во время Национальной конференции винодельческого сектора заявил глава Минсельхоза Ион Пержу.

Значимость отрасли подтверждается её долей в национальном ВВП и экспорте, более того виноделие является визитной картой республики.

"Общая площадь виноградников в Молдове превышает 130 тысяч гектаров. Большая доля рабочей силы сконцентрирована в этом секторе. За прошлый год экспорт столового винограда составил 80 тысяч тонн, а экспорт вина превысил 14 миллионов декалитров. Но, эти цифры должны расти и потенциал для этого есть", - добавил Пержу.

В частности, по его словам, государственные институты и предприниматели ищут пути решения вопросов, которые сказываются на повышении конкурентоспособности молдавской продукции.

"Речь идёт о сокращении динамики обновления виноградников, недобросовестной конкуренции на основных рынках сбыта. Мы должны решить эти проблемы прежде, чем будет поздно", - добавил министр.

Глава Минсельхоза рассказал, что государство способствует устойчивому развитию винодельческого сектора, ежегодно выделяя свыше ста миллионов леев в форме субсидий впроизводителям.

"Мы должны преодолеть все вызовы, с которым сталкиваются виноградари. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество, которое, однако, зависит не только от министерства или Национального офиса вина и винограда. Он зависит от всех нас, если мы хотим, чтобы этот сектор продолжил развиваться", - рассказал министр.

В итоге, министр обратился к участникам конференции и подчеркнул, что Минсельхоз учтёт предложения виноделов, особенно в условиях, когда властям предстоит одобрить новую стратегию развития национальной экономики.

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