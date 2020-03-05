Как молдавские эмигранты способствуют экономическому росту в Молдове

В последнее десятилетие молдавские эмигранты инвестировали в Молдову порядка одного миллиарда. Как это влияет на экономику страны.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Молдавские трудовые мигранты, по возвращению домой, за последние десять лет открыли в стране 1623 предприятий.

Финансовая помощь была оказана благодаря программе привлечения денежных переводов в экономику "PARE 1+1". Эту программу запустила организация в поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

Глава этой организации Юлия Костин рассказала в эфире радио Sputnik Молдова, как эти инвестиции влияют на жизни рядовых людей.

По ее словам, на старте программа была больше ориентирована на сферу сельского хозяйства и пищевой промышленности. Уже тогда предложением воспользовались многие, и сейчас они уже стали успешными предпринимателями, завоевали внутренний рынок уникальными и здоровыми продуктами.

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"Один из первых бенефициаров – мужчина, работающий в Великобритании. Тогда он трудился на предприятия, занимающемся разводом улиток. Потом он воплотил эту же идею у нас, и на улиток сейчас большой спрос. А мы раньше задавались вопросом, кому это будет нужно, и кто станет их покупать на внутреннем рынке. Сейчас у него нет нехватки клиентов, улитки готовятся около семи минут", - пояснила Юлиана Костин.

На данный момент большинство участников программы "Pare 1+1" инвестируют в сферу услуг.

По словам собеседницы, эмигранты вкладываются еще и в туризм, промышленность и другое. Костин считает, что эта программа может поспособствовать денежным вкладам и в сферу науки.

"Есть хорошие молодые ученые.Мы постараемся создать связи с разными предприятиями и поставить акцент на развитии цифровых технологий", - заявила Костин.

На данный момент порядка четырех тысяч человек трудятся на предприятиях открытых молдавскими эмигрантами ли их родственниками.

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