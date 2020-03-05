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Встряска на валютном рынке Молдовы - обменный курс на пятницу и выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200305/29433035/vstryaska-na-valyutnom-rynke-moldovy-obmennyy-kurs-na-pyatnitsu-i-vykhodnye.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 6 марта, и выходные дни.

Все основные валюты демонстрируют нестабильное поведение, кроме украинской гривны, которая сохранила прежние позиции. 

Доллар США подешевеет сразу на три бана и установился на отметке в 17,42 лея.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Неуверенно ведет себя и европейская валюта — в четверг евро будет стоить 19,48 лея - всего на 3 бана дороже.

Украинская гривна на удивление сохраняет невозмутимую стабильность в своем обменном курсе 0,7 лея ровно.

Румынский лей не сдаст позиции и будет торговаться по 4,05 в пересчете на национальное платежное средство - на 1 бан больше, чем в четверг.

Российский рубль, напротив, незначительно подешевеет и установится на уровне в 0,261 лея.

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Теги:
Молдова, обмен, валюта


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