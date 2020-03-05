Встряска на валютном рынке Молдовы - обменный курс на пятницу и выходные

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 6 марта, и выходные дни.
Все основные валюты демонстрируют нестабильное поведение, кроме украинской гривны, которая сохранила прежние позиции.
Доллар США подешевеет сразу на три бана и установился на отметке в 17,42 лея.
Неуверенно ведет себя и европейская валюта — в четверг евро будет стоить 19,48 лея - всего на 3 бана дороже.
Украинская гривна на удивление сохраняет невозмутимую стабильность в своем обменном курсе 0,7 лея ровно.
Румынский лей не сдаст позиции и будет торговаться по 4,05 в пересчете на национальное платежное средство - на 1 бан больше, чем в четверг.
Российский рубль, напротив, незначительно подешевеет и установится на уровне в 0,261 лея.
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