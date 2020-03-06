НБМ поделится прибылью: депутаты утвердили поправки к закону о Нацбанке 

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Депутаты молдавского парламента одобрили в пятницу сразу в двух чтениях проект поправок к Закону о Национальном банке Молдовы, которые предусматривают отчисление части прибыли финансового регулятора в государственный бюджет.

Изменения в закон о Национальном банке Молдовы предполагают, что если уставный капитал НБМ превышает 10 процентов от совокупных обязательств регулятора, прибыль, которая подлежит распределению, отчисляется в государственный бюджет. Соответствующие поправки сразу в двух чтениях депутаты одобрили в пятницу.

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Таким образом, по словам депутата-социалиста Владимира Головатюка, эти изменения являются единственной реальной возможностью снизить нагрузку на государственный бюджет.

"Конечно, в идеале, чтобы выведенные из государства незаконным путем деньги были возвращены. Это идеал. Однако, доклад Kroll указывает, что это иллюзия", - подчеркнул депутат", - подчеркнул Головатюк.

Депутат добавил, что задолженность должна быть возвращена за счет виновных лиц, либо за счет возврата украденных средств. Он подчеркнул, что из украденного миллиарда не было возвращено ни копейки, однако были покрыты 2,4 миллиарда леев задолженности.

"Это не имеет никакого отношения к возврату средств. Возвращено было ноль! Но покрыто из этих кредитов, которые были выданы, 2,4 миллиарда леев. Это разные вещи. Нужно сделать всё возможное, чтобы вернуть эти средства с одной стороны, а с другой снять финансовую ответственность с налогоплательщиков", - заявил Головатюк.

Задолженности государства перед Нацбанком сформировалась еще в 2014 году. Тогда, Нацбанк под гарантии правительства выделил трём проблемным банкам 9,5 миллиардов леев. Затем, подобным образом поступило и правительство Габурича в 2015 году. Тогда, кабмин принял секретное постановление о выделении дополнительных 5,6 миллиардов леев.

Поправки вступят в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

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