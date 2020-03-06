Валютные резервы НБМ в феврале сократились на 23 миллиона долларов

Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга Республики Молдова в феврале составили почти 38 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) в феврале составили 3,025 миллиарда долларов США, что на 23,4 миллиона долларов меньше, чем в январе этого года.

Вместе с тем НБМ не сообщал о покупках иностранной валюты на внутреннем рынке в период с 31 января по 28 февраля.

По данным Национального банка, резервные активы уменьшились после выплаты платежей, связанных с обслуживанием внешнего государственного долга Республики Молдова, в размере 37,76 миллиона и обесценивания валют, в которых размещены резервы НБМ, по отношению к доллару США на сумму 8,86 миллиона долларов.

Кроме того, в число расходов НБМ вошли платежи Минфину на сумму 8,18 миллиона долларов и прочие чистые оттоки на сумму 1,15 миллиона долларов.

В феврале резервные активы Национального банка были пополнены на сумму 21,71 миллиона долларов за счет чистого притока по обязательным резервам в иностранной валюте лицензированных банков.

НБМ рассмотрел ситуацию в "Moldindconbank" и принял важное решение>>>

Регистрация кредитов и грантов в пользу минфина в рамках инвестиционных проектов принесла 6,13 миллиона долларов. Доходы от управления валютными резервами составили 3,18 миллиона долларов.

Переоценка ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле, принесла 1,16 миллиона долларов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK