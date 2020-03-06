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Валютные резервы НБМ в феврале сократились на 23 миллиона долларов

© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200306/29447176/valyutnye-rezervy-nbm-v-fevrale-sokratilis-na-23-milliona-dollarov.html

Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга Республики Молдова в феврале составили почти 38 миллионов долларов. 

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) в феврале составили 3,025 миллиарда долларов США, что на 23,4 миллиона долларов меньше, чем в январе этого года.

Вместе с тем НБМ не сообщал о покупках иностранной валюты на внутреннем рынке в период с 31 января по 28 февраля.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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По данным Национального банка, резервные активы уменьшились после выплаты платежей, связанных с обслуживанием внешнего государственного долга Республики Молдова, в размере 37,76 миллиона и обесценивания валют, в которых размещены резервы НБМ, по отношению к доллару США на сумму 8,86 миллиона долларов.

Кроме того, в число расходов НБМ вошли платежи Минфину на сумму 8,18 миллиона долларов и прочие чистые оттоки на сумму 1,15 миллиона долларов.

В феврале резервные активы Национального банка были пополнены на сумму 21,71 миллиона долларов за счет чистого притока по обязательным резервам в иностранной валюте лицензированных банков.

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Регистрация кредитов и грантов в пользу минфина в рамках инвестиционных проектов принесла 6,13 миллиона долларов. Доходы от управления валютными резервами составили 3,18 миллиона долларов.

Переоценка ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле, принесла 1,16 миллиона долларов.

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Теги:
валютные резервы


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