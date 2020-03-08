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Большегрузная машина, архивное фото.

Невидимые герои страны - они поддерживают на плаву молдавскую экономику

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200308/29458613/nevidimye-geroi-strany-oni-podderzhivayut-na-plavu-moldavskuyu-ekonomiku.html

Транспортные компании из Молдовы находятся на первом месте в стране по объему заработанных средств, их услуги превышают даже IT-cсектор - динамично-развивающееся направление.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Транспортные компании являются невидимыми "героями страны", об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По словам специалиста, ежегодный объем экспорта из Молдовы составляет 1,2 миллиарда долларов. В таких условиях транспортные компании в год оказывают услуги по грузоперевозкам на сумму, равную 400 миллионам долларов, - это в два раза больше, чем в сфере IT-услуг. 

"Расскажу вам о двух чемпионах в сфере представления услуг в республике. На первом месте - транспортные компании. Мы являемся первыми в Европе за счет прибыли от транспортных компаний, если проводить расчет на душу населения", - заявил Ионицэ.
Грецкие орехи, архивное фото.
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Если сравнивать, то доходы отрасли грузоперевозок в Молдове в три раза превышают, к примеру, доходы от экспорта винодельческой продукции за рубеж. Самая большая доля в отрасли грузоперевозок приходятся на рынок Российской Федерации, утверждает эксперт.

"Наибольший объем транспортных услуг приходится на долю России. Там хорошо оплачивается этот труд, а в целом от предоставления таких услуг зарабатывает вся наша страна", - уточнил эксперт. 

На втором месте по уровню заработка находится сектор IT, услуги которого за последние 10 лет постоянно растут, достигнув отметки в 200 миллионов долларов ежегодно. Это - в два раза больше, чем доходы от отрасли виноделия", - сообщил Иоэницэ.

Экономист привел интересные детали - власти страны в официальной статистике рассматривают лишь объемы внешней торговли экспортируемой продукцией, доходы от которой за последний год составили 2,7 миллиарда долларов. Но Молдова производит и услуги, которыми больше всего пользуются предприниматели и компании в Российской Федерации, однако об этом, по мнению Ионицэ, почему-то никто не говорит. Всего за минувший год Молдова экспортировала услуг на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

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Теги:
заработок, услуги, транспорт, Молдова, экономика


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