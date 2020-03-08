"Шоковая терапия" от евро - точный курс валют в Молдове в начале недели

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 9 марта, европейская валюта готовит жителям республики настоящий сюрприз.
Все основные валюты демонстрируют сравнительно стабильное поведение с незначительными колебаниями курса.
Самоуверенно поведет себя лишь европейская валюта — в понедельник евро будет стоить 19,74 лея - на целых 28 банов дороже, чем на минувшей неделе.
Доллар США сохранит прежние позиции, не уступив ни одного обменного пункта, его курс установился на отметке в 17,42 в пересчете на молдавское платежное средство.
Украинская гривна на удивление сохраняет невозмутимую стабильность в своем обменном курсе - 0,7 лея ровно.
Румынский лей не сдаст позиции и пойдет в незначительное наступление, он будет торговаться по 4,10 в пересчете на национальное платежное средство - на 5 банов больше, чем в минувшую пятницу.
Российский рубль, напротив, незначительно подешевеет и установится на уровне в 0,256 лея.
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