"Шоковая терапия" от евро - точный курс валют в Молдове в начале недели

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 9 марта, европейская валюта готовит жителям республики настоящий сюрприз.

Все основные валюты демонстрируют сравнительно стабильное поведение с незначительными колебаниями курса.

Доллар США сохранит прежние позиции, не уступив ни одного обменного пункта, его курс установился на отметке в 17,42 в пересчете на молдавское платежное средство.

Украинская гривна на удивление сохраняет невозмутимую стабильность в своем обменном курсе - 0,7 лея ровно.

Румынский лей не сдаст позиции и пойдет в незначительное наступление, он будет торговаться по 4,10 в пересчете на национальное платежное средство - на 5 банов больше, чем в минувшую пятницу.

Российский рубль, напротив, незначительно подешевеет и установится на уровне в 0,256 лея.

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