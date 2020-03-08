22:03 08 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Монеты и купюры евро

"Шоковая терапия" от евро - точный курс валют в Молдове в начале недели

© Fotolia / Pixelot
Экономика
Получить короткую ссылку
461 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200308/29458855/shokovaya-terapiya-ot-evro-tochnyy-kurs-valyut-v-moldove-v-nachale-nedeli.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 9 марта, европейская валюта готовит жителям республики настоящий сюрприз.

Все основные валюты демонстрируют сравнительно стабильное поведение с незначительными колебаниями курса. 

Самоуверенно поведет себя лишь европейская валюта — в понедельник евро будет стоить 19,74 лея - на целых 28 банов дороже, чем на минувшей неделе.
Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Золото в мире дорожает - стоит ли гражданам Молдовы вкладывать в него деньги

Доллар США сохранит прежние позиции, не уступив ни одного обменного пункта, его курс установился на отметке в 17,42 в пересчете на молдавское платежное средство.

Украинская гривна на удивление сохраняет невозмутимую стабильность в своем обменном курсе - 0,7 лея ровно.

Румынский лей не сдаст позиции и пойдет в незначительное наступление, он будет торговаться по 4,10  в пересчете на национальное платежное средство - на 5 банов больше, чем в минувшую пятницу.

Российский рубль, напротив, незначительно подешевеет и установится на уровне в 0,256 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Держателям валюты на дому следует поволноваться - обменный курс на четверг
Сколько отсидят похитители стокилограммовой золотой монеты из музея в Берлине
Золото в мире дорожает - стоит ли гражданам Молдовы вкладывать в него деньги
Теги:
Молдова, курс валют, доллар, евро


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
Девушки, которые вдохновляют: Михаэла Шолкан, боец спецназа Fulger
Девушки, которые вдохновляют: Михаэла Шолкан, боец спецназа "Fulger"
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться