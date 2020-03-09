Детали от премьера: кредит из России и ситуация с ценами на топливо в Молдове

По словам главы правительства, на этой неделе будут согласованы все детали займа, в том числе процентная ставка.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассказал, когда Кишинев получит кредит от Москвы, и произойдет ли в республике снижение цен на топливо с учетом обвала на мировых нефтяных биржах.

Деньги на инфраструктурные проекты

Глава молдавского кабмина уверяет, что российский кредит будет. "Последнее, наверное, на этой неделе все-таки (решится вопрос -ред.) по процентной ставке. Она будет на уровне примерно 2%. 200 миллионов долларов, поскольку больше нам в этом году и не нужно", - сказал Кику.

Деньги из российского кредита пойдут на инфраструктурные проекты в республике – в частности на ремонт дорог.

По процедуре процесс такой: подписывается соглашение, парламент ратифицирует его, после чего деньги поступят в республику.

"Изменение бюджета и ратификация должна произойти в обоих парламентах - и в Молдове, и в Российской Федерации, потому это и занимает время. В апреле эти деньги должны быть на счету Минфина Молдовы", - отметил Кику.

Молдавский премьер о российском кредите и внешней политике республики>>>

Сколько будем платить за "горючку"

Отвечая на вопрос, может ли подешеветь топливо в Молдове с учетом тенденций на мировых рынках, Кику отметил, что это должно произойти.

"Цены должны измениться. Бензин и дизтопливо, которыми мы сейчас заправляем свои машины, произведены из нефти, которая закупалась по 60 (долларов за баррель - ред.). То есть пока к нам поступит бензин и дизель из нефти по 30, проходит примерно две недели. Конечно, не будет сегодня такого же снижения цены на дизтопливо и бензин, которое было на рынке нефти. Тем более, что компоненты нефти в стоимости нефтепродуктов не 100%, а меньше", - сказал Кику.

По его мнению, спад цен может произойти уже в скором времени.

"Не удивлюсь, если это произойдет в ближайшие дни. Насколько – должны посмотреть. Ждем снижения цен", - сказал молдавский премьер.

Обрушение цен на нефть

В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent - до 31,43 доллара за баррель. Следом на международном валютном рынке курс доллара взлетел до 72 рублей и евро до 82.

Мировые СМИ отреагировали на сильный обвал цен на нефть и выразили обеспокоенность в связи с возможными экономическими последствиями.

Газета Wall Street Journal пишет, что цены на нефть обрушились до рекордно низких значений. Последний раз они достигали такого низкого уровня в 2016 году.

В свою очередь газета New York Times указывает, что цена на нефть рухнула более чем на 20% - это самое резкое снижение "по крайней мере с 1991 года".

Британская газета Times пишет, что Саудовская Аравия начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке". Как предупреждает Financial Times, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan Energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.

Длительный период низких цен усилит и финансовое давление на американские нефтяные компании с крупной задолженностью. При этом зависящие от нефти страны, такие как Нигерия, Ангола и Бразилия, могут пострадать от значительного экономического спада.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK