23:30 09 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Валюта разных стран

Евро приготовил сюрприз, а доллар и рубль "приуныли": курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
115 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200309/29471122/evro-euro-prigotovil-syurpriz-dollar-rubli-priunyli-kurs-valyut-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 10 марта. Некоторые основные игроки готовят настоящий сюрприз.

Так, евро за сутки подорожает сразу на 12 банов и установится на отметке в 19,8699 лея.

Доллар проиграет молдавскому "льву" три бана и будет торговаться по 17,3909 лея.

Бензокалонка.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Горючий" рынок Молдовы: как он поведет себя после обвала цен на нефть

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 10 марта заметно сдаст позиции российский рубль, который за сутки подешевеет сразу на два бана - до 0,2318 лея. В небольшом минусе окажется и украинская гривна - до 0,6976 лея. Чуть прибавит румынский лей, который поднимется в цене до 4,1238 в пересчете на нацвалюту. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдавский лей и самый большой его провал за четыре года: что будет дальше


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
Milan Central Station passengers checked as 16 million are on quarantine lockdown
Италия: карантин по коронавирусу затронул четверть населения страны
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться