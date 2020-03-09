Евро приготовил сюрприз, а доллар и рубль "приуныли": курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 10 марта. Некоторые основные игроки готовят настоящий сюрприз.

Так, евро за сутки подорожает сразу на 12 банов и установится на отметке в 19,8699 лея.

Доллар проиграет молдавскому "льву" три бана и будет торговаться по 17,3909 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 10 марта заметно сдаст позиции российский рубль, который за сутки подешевеет сразу на два бана - до 0,2318 лея. В небольшом минусе окажется и украинская гривна - до 0,6976 лея. Чуть прибавит румынский лей, который поднимется в цене до 4,1238 в пересчете на нацвалюту.

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