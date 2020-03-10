Жизнь дорожает, инфляция растет: какую зарплату получают в Молдове в 2020 году

Наиболее дорогими в республике за минувший год стали овощи, фрукты, куриные яйца - таковы данные статистики по росту потребительских цен в Молдове за год.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Некоторые граждане нашей страны не без иронии говорят, что деньги - это зло. В том смысле, что идешь в магазин, и зла не хватает.

И действительно, если провести анализ роста цен и уровня средней заработной платы по экономике в 2020 году, то есть о чем задуматься и чем опечалиться. © Sputnik / Miroslav Rotari Какие изменения ждут покупателей в супермакетах: о чем предупреждают власти

Размер средней заработной платы по экономике в 2020 году увеличится до 7 тысяч 953 леев (порядка 460 долларов по текущему курсу Национального банка Молдовы), то есть на 978 леев (примерно 57 долларов).

Однако даже при таких показателях рост потребительских цен и тарифов на ряд услуг "съедает" это увеличение в 978 леев и даже значительно опережает его.

Показатели инфляции за 2019 год, который был нестабильным для страны и в политическом плане, также весьма неутешительны. Такого высокого уровня инфляции (7,5 процента) в республике не было с 2015 года.

Причем подорожания ударили по самому остро-социальному сегменту - продуктам питания, ряд из которых части населения, особенно пенсионерам, и так не по карману, хотя они им необходимы, учитывая возраст.

Так, согласно данным официальной статистики, за минувшие 12 месяцев существенно выросли цены на продукты питания. Этот рост составил более 12 процентов. По ряду продуктов питания рост цен и вовсе оказался гигантским. © Sputnik / Alexander Kryazhev Неожиданный маркетинг: появился магазин, где продают только огурцы

Так, в течение прошлого года молочные продукты подорожали почти на 8 процентов, овощи - более, чем на 20 процентов, некоторые виды фруктов - более, чем на 50 процентов, на куриные яйца - более, чем на 35 процентов.

Однако на фоне подорожания продовольствия у потребителей есть и повод для оптимизма. За минувший год практически неизменными остались тарифы на водоснабжение и пользование канализацией, централизованное отопление и природный газ, на большинство медицинских препаратов.

Прогноз о подорожании продуктов питания в республике по ряду товарных категорий экономические эксперты давали еще в августе минувшего года и не ошиблись. На собственном кармане жители Молдовы почувствовали это в конце 2019-го, начале 2020 года.

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