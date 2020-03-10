Падение цен на нефть: каких сюрпризов ждать жителям Молдовы

Что произойдет с ценами на газ, бензин и дизельное топливо в Молдове на фоне ситуации с нефтью - читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Если тенденция спада цен на нефть на мировых рынках сохранится до конца марта, то однозначно будет наблюдаться рефлексия и в цене на газ, правда с определенным опозданием. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Говорить о конкретных тенденциях не рискну. Надо посмотреть, какая динамика будет в течение этой недели. Потому что есть несколько причин. Анализируем", - сказал Чебан.

Он пояснил, что в пятницу страны ОПЕК плюс страны, которые не входят в эту организацию, но с ними согласовывается сокращение, либо увеличение добычи в зависимости от конъюнктуры рынка нефти, не смогли прийти к общему знаменателю. По его словам, все остались при нынешнем уровне добычи нефти, а сокращение спроса влияет на ситуацию. "Соответственно появляется избыток. Это влияет и на сокращение самой цены нефти. И ситуация, которая сейчас на рынке - особенно, когда вводится карантин, как в северной Италии, к примеру, по передвижению людей и организации массовых мероприятий - это все отражается на рынке нефтепродуктов, на потреблении", - отметил Чебан.

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Как добавил глава "Молдовагаз", в Китае наблюдается снижение потребления газа на 25-30%. Поэтому, отметил эксперт, все эти потоки газа SPG двинулись в Европу.

"В купе с теплой зимой мы увидели снижение цен на основных биржах, таких как TTF, Garton, NCG Германия. И это уже влияет на цену у нас. Но однозначно могу сказать, что если тенденция сохранится до конца марта, то однозначно мы увидим эту рефлексию и в цене на газ с определенным опозданием", - сказал Чебан.

Стоит ли радоваться падению цен на нефть?

Глава "Молдовагаз" считает, что не всегда низкая цена на нефть – хороший показатель.

"Во-первых, это может отразиться на экспорте потому, что Россия все-таки один из важных торговых партнеров. Во-вторых, это может отразиться на сокращении доходов наших мигрантов, которые работают в РФ. Они будут отправлять на Родину меньше денег (курс российского рубля на фоне падения цен на нефть также упал – ред.)", - сказал собеседник.

По его словам, соответственно, если меньше денег, то меньше импорта, а это значит - меньше налоговый сбор. Как считает эксперт, на ситуацию с падением цен на нефть надо смотреть в комплексе.

"Не всегда низкая цена на нефть - хорошо для любой из экономик, а самое главное - это то, что может отразиться на глобальном уровне. Определенные сдвиги в этом плане могут отразиться на экономиках крупных стран. Соответственно, они будут меньше потреблять, а мы можем меньше продавать им. И это может привести к определенным негативным последствиям", - сказал Чебан.

Он выразил надежду, что определенная стабилизация, коррекция рынка произойдет. "Единственное, надо ждать, когда это будет. Самое важное, чтобы не было очень больших спекулятивных настроений на рынках", - отметил глава "Молдовагаз".

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Во вторник некоторые топливные компании снизили цены на бензин и "дизель" примерно на лей. Накануне молдавский премьер Ион Кику заявил, что на фоне падения цен на нефть на мировых рынках топливо в республике должно подешеветь.

"Не удивлюсь, если это произойдет в ближайшие дни. Насколько – должны посмотреть. Ждем снижения цен", - сказал молдавский премьер.

Обрушение цен на нефть

В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent - до 31,43 доллара за баррель. Следом на международном валютном рынке курс доллара взлетел до 72 рублей и евро до 82.

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Мировые СМИ отреагировали на сильный обвал цен на нефть и выразили обеспокоенность в связи с возможными экономическими последствиями.

Газета Wall Street Journal пишет, что цены на нефть обрушились до рекордно низких значений. Последний раз они достигали такого низкого уровня в 2016 году.

В свою очередь газета New York Times указывает, что цена на нефть рухнула более чем на 20% - это самое резкое снижение "по крайней мере с 1991 года".

Британская газета Times пишет, что Саудовская Аравия начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке". Как предупреждает Financial Times, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan Energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.

Длительный период низких цен усилит и финансовое давление на американские нефтяные компании с крупной задолженностью. При этом зависящие от нефти страны, такие как Нигерия, Ангола и Бразилия могут пострадать от значительного экономического спада.

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