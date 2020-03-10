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Новый поворот от евро и доллара: курс валют на среду

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200310/29484404/novyy-povorot-euro-evro-dollar-kurs-valyut-sreda.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 11 марта. Молдавский "лев" в ударе - нацвалюта укрепится практически ко всем основным игрокам.

Больше остальных просядет евро, который за сутки подешевеет на сразу на 15 банов и будет торговаться по 19,7153 лея.

Доллар уступит, но не так резво, как его тяжеловесный собрат. В среду "американец" закрепится на уровне 17,352 лея, что на четыре бана меньше днем ранее.

Национальное агентство по регулированию в энергетике.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 11 марта в небольшом минусе окажется украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,6836 лея. На три бана просядет румынский лей, который снизится до 4,0924 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль отыграет один бан и будет торговаться по 0,2443.

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