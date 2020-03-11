Что намерены организовать на базе Бендерского речного порта

Предприятие в 2019 году занималось очисткой русла Днестра, а также продажей песчано-илистой смеси, но руководство видит перспективы и в ином деле.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В разработке находится бизнес-проект по производству на базе Бендерского речного порта строительных смесей. Как сообщил генеральный директор Государственной управляющей компании приднестровского региона Виктор Добров, это направление руководству порта видится достаточно перспективным.

Как рассказали в правительственной пресс-службе, речной порт в 2019 году сработал с прибылью в размере более полумиллиона приднестровских рублей (рубль по курсу практически эквивалентен молдавскому лею). В прошлом году предприятие освоило в полном объеме 400 тыс. приднестровских рублей, выделенных из бюджета на очистку русла Днестра.

"Крупных заказов в 2019 году больше не было, поэтому предприятие сосредоточилось на продаже песчано-илистой смеси. Здесь есть явные успехи, поскольку позитивная динамика доходов от реализации собственной продукции очевидна", - отметил Добров.

По его словам, если в 2017 году это было 600 тыс. рублей, в 2018 году - 1,3 млн рублей, то в 2019 году - уже 2,5 млн рублей.

"Значительная часть долга перед персоналом в прошлом году была погашена, к середине текущего года эта задолженность будет полностью ликвидирована. При этом уровень зарплат вырос на 21%", - подчеркнул чиновник.

В прошлом году был утилизирован пароход "Бируинца". Это позволило освободить сухой док и сдать его в аренду для ремонта молдавского судна. На данный момент док готовят к ремонту собственных плавсредств. Ремонтные работы будут осуществляться за счет денег, вырученных от продажи металлолома.

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