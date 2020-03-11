16:10 11 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.35
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Бендерская крепость. Памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестра.

Что намерены организовать на базе Бендерского речного порта

© Sputnik / Б. Круцко
Экономика
Получить короткую ссылку
123 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200311/29486058/chto-namereny-organizovat-na-baze-benderskogo-rechnogo-porta.html

Предприятие в 2019 году занималось очисткой русла Днестра, а также продажей песчано-илистой смеси, но руководство видит перспективы и в ином деле.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В разработке находится бизнес-проект по производству на базе Бендерского речного порта строительных смесей. Как сообщил генеральный директор Государственной управляющей компании приднестровского региона Виктор Добров, это направление руководству порта видится достаточно перспективным.

Как рассказали в правительственной пресс-службе, речной порт в 2019 году сработал с прибылью в размере более полумиллиона приднестровских рублей (рубль по курсу практически эквивалентен молдавскому лею). В прошлом году предприятие освоило в полном объеме 400 тыс. приднестровских рублей, выделенных из бюджета на очистку русла Днестра.

"Крупных заказов в 2019 году больше не было, поэтому предприятие сосредоточилось на продаже песчано-илистой смеси. Здесь есть явные успехи, поскольку позитивная динамика доходов от реализации собственной продукции очевидна", - отметил Добров.

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы. Архифное фото
© Sputnik / Стрингер
Каким может быть союз флотов Румынии и Украины?
По его словам, если в 2017 году это было 600 тыс. рублей, в 2018 году - 1,3 млн рублей, то в 2019 году - уже 2,5 млн рублей.

"Значительная часть долга перед персоналом в прошлом году была погашена, к середине текущего года эта задолженность будет полностью ликвидирована. При этом уровень зарплат вырос на 21%", - подчеркнул чиновник.

В прошлом году был утилизирован пароход "Бируинца". Это позволило освободить сухой док и сдать его в аренду для ремонта молдавского судна. На данный момент док готовят к ремонту собственных плавсредств. Ремонтные работы будут осуществляться за счет денег, вырученных от продажи металлолома.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Сенсационное признание – кто превратил реку Бык в ядовитый поток
Планы строительства ГЭС на Днестре пока отложены, но не отменены окончательно
Теги:
река Днестр, Днестр, Бендеры, порт, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок Berber американского фотографа Lee Schlosser, попавший в шортлист в категории Youth конкурса Sony World Photography Awards 2020.
Шортлист Sony World Photography Awards 2020 в категориях Student и Youth
США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться