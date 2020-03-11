Как одной из швейных фабрик Приднестровья удалось сохранить штат работников

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. К приднестровскому швейному предприятию "Одема" им. В. Соловьевой проявляют интерес несколько инвесторов. Об этом рассказал генеральный директор Государственной управляющей компании приднестровского региона Виктор Добров.

По его словам, на сегодняшний день легкая промышленность переживает не лучшие времена.

"В частности, это связано с высоким уровнем конкуренции в борьбе за рабочие кадры. Именно поэтому на "Одеме" в 2019 году возрос фонд оплаты труда и, как следствие, зарплата (+18%)", - подчеркнул он.

В итоге оттока специалистов на швейной фабрике не произошло, заявил гендиректор управляющей компании, и дополнил, что предприятие готово принять в свои ряды еще до 100 швей.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, прибыль "Одемы" в 2019 году составила 538 тыс. приднестровских рублей (рубль по курсу практически эквивалентен молдавскому лею). По продажам продукция собственного производства увеличилась, однако по-прежнему в малой доле по сравнению с товаром, произведенным по давальческой схеме.

За 2019 год предприятию удалось приобрести 101 автоматический станок для раскроя и пошива. Также фабрика планирует принимать более активное участие в госзаказе - речь идет об обмундировании для Минобороны. Еще одно предложение по расширению деятельности – пошив школьной формы.

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