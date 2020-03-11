Вступление Молдовы в Евразийский банк развития: на чьей стороне мяч

Вхождение в акционерный капитал Евразийского банка развития – это дополнительная возможность как для самого финансового института, так и для развития Молдовы, считает руководитель ЕАБР.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Руководство Молдовы очень конкретно обозначило свою позицию по вопросу вступления в Евразийский банк развития. Сейчас мяч на стороне нынешних акционеров этого финансового института - России, Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом заявил глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов в рамках видеомоста, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

Раскрывая подробности своего визита в Молдову в январе 2020 года, Бельянинов отметил, что глава республики Игорь Додон выразил заинтересованность по поводу более плотного взаимодействия. А встреча с премьером Ионом Кику, по словам главы ЕАБР, показала те направления, по которым есть возможность трудиться.

По мнению Бельянинова, "сейчас это начинает затягиваться в плоскости политических решений". Он напомнил, что решения о приеме новых акционеров в ЕАБР должны быть на уровне руководителей государств.

"Знаю, что руководство Молдовы очень конкретно обозначило свою позицию по этому поводу. Думаю, что мяч на стороне теперешних акционеров нашего банка. Их шесть - Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Здесь, наверное, вопрос бюрократического согласования является основным", - отметил эксперт.

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По его словам, вхождение в акционерный капитал Евразийского банка развития – это дополнительная возможность как для самого финансового института, так и для развития Молдовы.

Белорусский пример

Бельянинов привел в качестве примера сотрудничество ЕАБР с Республикой Беларусь. "Когда Беларусь входила в банк (а он изначально был образован двумя странами - Россией и Казахстаном), то она внесла в уставный фонд 15 миллионов долларов, а сейчас накопленный инвестиционный портфель превысил 1,5 миллиарда долларов", - сказал он.

По его словам, в январе этого года с "Беларуськалием" подписаны два кредитных договора на 400 миллионов долларов, и есть серьезные перспективы на другие проекты.

"Так что мне представляется принятие новых акционеров в банк, в частности, Молдову – это взаимовыгодное сотрудничество", - отметил эксперт.

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Вклад Молдовы в ЕАБР

Как пояснил глава Евразийского банка развития, размер вклада – это, так или иначе, процесс торгов или уступок.

"Думаю, что никто из существующих акционеров Евразийского банка развития не ждет от Молдовы каких-то гигантских цифр, потому что такие страны как Таджикистан, Армения, Киргизия размер их вкладов колеблется от 100 до 300 тысяч долларов. Это такой живой пример. То есть, пропуск в банк – стоит недорого", - подчеркнул Бельянинов.

Может ли Молдова получить дивиденды

Он отметил, что банки развития в принципе очень неохотно выплачивают дивиденды.

"Евразийский банк развития за все время своего существования не выплачивал дивиденды. Но почему так? Потому что извлечение прибыли не является основной задачей нашего банка. Мы прежде всего должны способствовать интеграции и развитию инфраструктуры участников", - заявил глава ЕАБР.

Поэтому, как сказал эксперт, тот размер прибыли, который получает банк (в прошлом году это 68 миллионов долларов), на его взгляд, это неплохой результат.

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"То, что я говорил на примере Республики Беларусь по отношению к тому размеру вклада, который сделала эта страна и тому объему инвестиций, – это, на мой взгляд, неплохо. Наверное, такая же политика наших акционеров и банка будет связана с взаимодействием с Молдовой", - отметил Бельянинов.

Статс-секретарь, заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний отметил, что если у страны есть в достаточной степени подготовленные проекты, то нет никакой корреляции между вкладом в уставной капитал и кредитами, которые это государство получает. По его мнению, вопрос только в готовности страны к принятию и воспринятию этих кредитов.

"Знаю, что у Молдовы есть инфраструктурные проекты – нужно увеличивать и улучшать транспортную доступность, нужны дороги, нужен ремонт железнодорожной сети. Вот здесь у нас, у Евразийского банка развития, пожалуй, очень большой опыт. Дело не в дивидендах. Программы и кредиты на 7, 10 и 15 лет – вот, мне кажется, что сейчас нужно", - сказал Крайний.

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Что надо знать об ЕАБР

Евразийский банк развития был создан в 2006 году Российской Федерацией и Казахстаном. В настоящее время среди его участников шесть государств: Российская Федерация, Казахстан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан. Кредитный портфель в 2019 году составил около 4,7 миллиардов долларов. Прибыль за 2019 год - около 200 миллионов долларов.

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