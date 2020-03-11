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Вино

COVID-19 ломает планы молдавских виноделов

© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200311/29495486/covid-19-protiv-vina-koronavirus-lomaet-plany-moldavskikh-vinodelov.html

Множество международных специализированных экспозиций аннулировали из-за распространения коронавируса. Эта ситуация может сказаться и на молдавских производителях.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Молдавские виноделы озабочены из-за ситуации с коронавирусом. Они опасаются, что в данных обстоятельствах может упасть экспорт вина в ряд стран, заявил в эфире радио Sputnik Молдова директор Офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

"Китай и его граждане сейчас одни из самых пострадавших. Конечно, они не будут уделять столько внимания импорту вина", - отметил Арпенин.

По словам собеседника, распространение вирусной пневмонии в этой стране скажется на экспорте молдавского вина только после первого триместра. 

Все дело в том, как объяснил Арпентин, что Китай закупил большое количество продуктов молдавского виноделия накануне китайского нового года, в феврале.

Молдавские виноградники
© Sputnik / Vladimir Rodionov
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Объем экспорта молдавского вина в Китай за прошлый год вырос на 20%, а в Румынию - на 11%.

Всего за 2018-2019 годы отечественные виноделы экспортировали продукции на три миллиарда леев.

Помимо этого, как считает эксперт, из-за отмены выставок молдавские производители вина теряют возможность показать себя и свой продукт на международной арене.

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"Например, на 15 марта была запланирована одна из важнейших мировых винных экспозиций в Дюссельдорфе, в Германии. Есть и другие события, где мы могли бы продвигать наше вино на внешнем рынке. Теперь эти выставки отложены до лета или осени. Думаю, это негативно скажется на наших виноделах", - уточнил Арпентин.

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