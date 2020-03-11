"Тяжеловесы" отыгрываются - курс валют в Молдове на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в четвертый день недели.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 12 марта. Молдавский лей вновь пасует, нацвалюта уступит основным игрокам - доллару и евро.

Больше остальных выиграет в обменном курсе у молдавского лея американский доллар, который за сутки подорожает на сразу 6 банов и будет торговаться по 17,41 лея.

Евро также не уступит лею, но окрепнет не так сильно, как его "зеленый" собрат, в четверг он закрепится на уровне 19,72 лея, что на один бан больше, чем днем ранее.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 12 марта в небольшом минусе окажется российский рубль, который достигнет уровня в 0,243 лея. Невозмутимую стабильность сохранит румынский лей, который будет стоить 4,09 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна проиграет один бан и будет торговаться по 0,67.

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