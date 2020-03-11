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Молдавские леи, архивное фото.

"Тяжеловесы" отыгрываются - курс валют в Молдове на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200311/29498412/dollar-i-evro-otygryvayutsya-kurs-valyut-v-moldove-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в четвертый день недели.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 12 марта. Молдавский лей вновь пасует, нацвалюта уступит основным игрокам - доллару и евро.

Больше остальных выиграет в обменном курсе у молдавского лея американский доллар, который за сутки подорожает на сразу 6 банов и будет торговаться по 17,41 лея.

Евро также не уступит лею, но окрепнет не так сильно, как его "зеленый" собрат, в четверг он закрепится на уровне 19,72 лея, что на один бан больше, чем днем ранее.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 12 марта в небольшом минусе окажется российский рубль, который достигнет уровня в 0,243 лея. Невозмутимую стабильность сохранит румынский лей, который будет стоить 4,09 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна проиграет один бан и будет торговаться по 0,67.

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Теги:
Нацбанк РМ, курс валют


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