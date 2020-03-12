Зеленый свет для финансовых доноров: почему решение МВФ важно для Молдовы

Решение Фонда о выделении 20 миллионов долларов представляет для официального Кишинева не столько финансовый интерес, сколько политический.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Наличие соглашения с Международным валютным фондом служит для зарубежных доноров своеобразным ориентиром – это причина, из-за которой решение Фонда является значимым для властей республики. Об этом для Spuntik Молдова заявили экономические эксперты.

По словам доктора экономики Михаила Пойсика, решение МВФ важно не столько с денежной точки зрения, сколько с политической. Он подчеркнул, что наличие соглашения с фондом говорит о стране, как о надежном партнере.

"Если фонд кредитует какую-то страну – это зеленый свет для остальных кредиторов: Всемирного банка, ЕБРР и остальных доноров. Разрыв отношений – это красный свет для инвесторов", - рассказал Пойсик.

Для нового правительства, продолжил экономист, важен сигнал, а не 20 миллионов: "это говорит о том, что мы надежная страна, с нами можно иметь дело".

Этого мнения придерживается и экономист IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. Он рассказал, что для молдавских властей важны не столько деньги, а оценка их работы.

"Они очень высоко оценили то, что было сделано в банковском секторе. Ведь около 80 процентов из того, что Молдова обязалось сделать за последние три года – это навести порядок в этой области", - отметил Ионицэ.

Экономический эксперт добавил, что МВФ не является политическим органом, а техническим: "Если Евросоюз ставит политические условия, МВФ ставит чисто технические. Оценка была поставлена высокая, ведь речь не идёт о реформах во всех областях".

Ионицэ добавил, что МВФ крайне редко выделяет средства на поддержку государственного бюджета, о чем ранее сообщило правительство. По его словам, Фонд, как правило, направляет деньги на увеличение резервов Национального банка.

­­­В среду исполнительный совет Международного валютного фонда подвел итоги трехлетней программы Расширенного механизма кредитования и Расширенного механизма финансирования Молдовы. По словам заместителя директора МВФ Мицухиро Фурусавы, молдавским властям удалось успешно выполнить договоренности, вопреки крайне изменчивой политической конъюнктуре: “Ключевой целью была реабилитация банковского сектора, которая вместе с другими реформами помогла укрепить финансовую стабильность". В результате, МВФ принял решение выделить Молдове транш в размере 20 миллионов леев.

Исполнительный совет директоров одобрил трехлетнюю программу в рамках Расширенного механизма кредитования и Расширенного механизма финансирования 7 ноября 2016 года. Соглашение предусматривало реформирование банковского и экономического секторов Молдовы. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляет 178 миллионов долларов.

Тем временем в правительстве уже сообщили о том, что из полученных денег 223 миллиона леев будут выделены на поддержку государственного бюджета, остальные переведут Национальному банку Молдовы.

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