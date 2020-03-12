Может ли Молдова столкнуться с нехваткой продовольствия из-за коронавируса

После того, как в республике подтвердили несколько случаев заражения COVID-19, некоторые граждане побежали скупать продукты в магазинах, делая запасы. Эксперты и представители власти рассказали, есть ли повод для реальной паники.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В Молдове на данный момент зарегистрированы шесть подтвержденных случаев коронавируса, но и это уже пугает граждан и заставляет опасаться не только за свое здоровье, но и за общее благополучие. Многие уверены, что самое время запасаться провизией, так как позже магазины и склады могут оказаться пусты.

Запасы - есть

Министр сельского хозяйства и регионального развития Ион Пержу заявил для Sputnik Молдова, что по этому поводу переживать не нужно, так как республика обеспечена продовольствием.

Коронавирус в Молдове: есть ли место панике, что намерены предпринять власти>>> © Sputnik / Что творится в магазинах после первых случаев коронавируса в Молдове

По его словам, в Молдове запасено 152 тысячи тонны пшеницы для хлебопечения, а также есть и дополнительный, стратегический резерв в 60 тысяч тонн.

Помимо этого, как уточнил Пержу, есть 4,5 тысячи тонны птичьего мяса, 860 тонн говядины и свинины, а также 240 тонн полуфабрикатов. На складах хранится и 33 тысячи тонн ячменя, 100 тысяч тонн сахара, 1,2 миллиона тонн кукурузы – этого должно хватить на два года.

"Вся торговля продуктами происходит в нормальном режиме, люди не должны беспокоиться. То, что произошло на днях и показывалось в социальных сетях: полки магазинов пусты и отсутствуют некоторые виды продуктов, – сегодня уже все обеспечили, склады полны", - пояснил Глава Минсельхоза.

Такого же мнения придерживается и директор Агентства Госрезервов Молдовы Серджиу Стратан. Он подтвердил наличие запасов на складах страны и призвал граждан сохранять спокойствие.

Что будет с торговлей

Однако некоторые продукты могут пропасть с прилавков - но только в том случае, если несколько стран, торгующих с Молдовой, объявят карантин. Такое заявление сделал экономист Виорел Гырбу.

"Если проблема коронавируса станет еще хуже, то тогда эта ситуация затронет все, включая торговлю. Структура потребления изменится, поскольку мы очень много импортируем. Мы сельскохозяйственная страна и несколько базовых продуктов производим сами – крупы и овощи", - объяснил эксперт.

Собеседник также подчеркнул, что на данном этапе не стоит говорить о продовольственном кризисе или о голоде. По мнению Гырбу, граждане должны закупаться и иметь небольшой запас продуктов всегда, а не только при возникновении кризисной ситуации.

"Если объявят карантин, то тогда надо будет избегать людных мест, и как в таком положении делать закупки, когда невозможно даже выйти в магазин? Паника – плохо, но нужно быть дальновидными. Истина где-то посередине", - считает Гырбу.

Он рассказал подробнее, что может произойти, если эпидемиологическая ситуация в мире станет хуже.

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По словам Гырбу, в таком случае могут быть затронуты торговые взаимоотношения стран, вплоть до того, что государства, экспортирующие много своей продукции, не смогут производить товар в прежнем объеме. Тогда нарушится экспорт и импорт.

"Мы уже наблюдаем, как некоторые экономики мира погружаются в карантин. Даже в Румынии есть угроза закрытия границы. К такому положению можем прийти и мы, и это навредит торговым отношениям", - полагает собеседник.

Согласно данным статистики, Республика Молдова только в 2019 году импортировала продукции на 5,3 миллиарда долларов, а экспортировала намного меньше – на 2,6 миллиардов долларов.

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