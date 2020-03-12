00:22 13 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Купюры американских долларов.

Сюрприз от доллара и подувядший евро: курс валют на несколько дней

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
290 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200312/29514362/syurpriz-ot-dollara-neudachi-euro-evro-kurs-valyut-na-neskolko-dney.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 13 марта, и выходные. Молдавский "лев" в ударе - нацвалюта укрепится практически ко всем основным игрокам. 

Отличится лишь доллар, который отыграет у нацвалюты сразу 10 банов. В ближайшие трое суток "американец" будет продаваться по 17,5112 лея.

Евро подешевеет еще на 6 банов и установится на уровне в 19,666 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Коронавирус ударил по лею - что будет с молдавскими деньгами

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 13 марта и на выходные в минус на один бан уйдет российский рубль, который отступит до 0,233 лея. Украинская гривна подешевеет и закрепится на уровне 0,676 лея. Румынский лей просядет до 4,0805 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдавский лей и самый большой его провал за четыре года: что будет дальше


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться