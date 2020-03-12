Сюрприз от доллара и подувядший евро: курс валют на несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 13 марта, и выходные. Молдавский "лев" в ударе - нацвалюта укрепится практически ко всем основным игрокам.

Отличится лишь доллар, который отыграет у нацвалюты сразу 10 банов. В ближайшие трое суток "американец" будет продаваться по 17,5112 лея.

Евро подешевеет еще на 6 банов и установится на уровне в 19,666 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 13 марта и на выходные в минус на один бан уйдет российский рубль, который отступит до 0,233 лея. Украинская гривна подешевеет и закрепится на уровне 0,676 лея. Румынский лей просядет до 4,0805 в пересчете на нацвалюту.

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