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Российский кредит для Молдовы: подробности договора и сроки подписания

© CC0 / Pixabay / pasja1000
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200313/29522503/russia-kredit-moldova-podrobnosti-dogovora-i-sroki-podpisaniya.html

Глава молдавского правительства отметил, что условия по российскому кредиту выгодные, а предоставление займа своевременно. 

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Правительство начинает переговоры с Россией по выделению Москвой кредита, предназначенного на инфраструктурные проекты в республике. В 2020 году страна получит первый транш займа в размере 200 миллионов долларов. Об этом сообщил молдавский премьер Ион Кику на брифинге в пятницу.

Ион Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавский премьер о российском кредите и внешней политике республики

"Состоялось заседание правительства, посвященное единственному вопросу, - утверждение начала переговоров с РФ по предоставлению кредита, о котором мы говорили. Это формальная часть. Обсуждены все вопросы технического характера. Сейчас принято решение о начале переговоров и предоставления полномочий по подписанию соглашения послу Молдовы в России Андрею Негуцэ, чтобы в ближайшие дни этот документ был заключен, затем ратифицирован правительствами и парламентами обеих стран", - пояснил премьер.

Таким образом, по словам Кику, как и было оговорено ранее, первый транш может поступить на счет Минфина Молдовы в начале апреля. Второй транш, пояснил глава правительства, перечислят тогда, когда власти республики попросят - будет направлен соответствующий запрос, исходя из возможностей освоить эти деньги.

"Речь идет о 200 миллионах евро на 2020 год. Процентная ставка - 2%. Сроки - 11 лет. Льготный период - один год. Важно отметить, что согласно оговоренному соглашению молдавская сторона может вернуть этот кредит в любой момент без пени", - сказал Кику.

Еще один важный момент, как отметил премьер, касается того, что эти деньги приходят своевременно и в нужный момент.

"Мы все осознаем, что из-за ситуации с пандемией коронавируса последуют экономические эффекты и последствия для всего региона и мировой экономики, и частности для нас. Видите, что закрываются некоторые границы, приостанавливается экономическая деятельность. Это затронет и нас. Единственным средством для нашей страны станут серьезные инвестиции в инфраструктуру", - подчеркнул Кику.

Глава правительства отметил, условия по российскому кредиту выгодные   

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