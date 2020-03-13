МВФ перевел Молдове первую часть транша в 20 миллионов долларов

Финансовые средства предназначены для поддержки госбюджета, следующие поступления будут переведены на счета Нацбанка.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Международный валютный фонд перевёл 6,7 миллиона долларов на счета Молдовы. Остальные средства поступят в течение дня. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Ион Кику.

"Сегодня на счета госбюджета Фонд перевел 138 миллионов леев. В течение нескольких часов будет переведена остальная сумма из 223 миллионов леев, которые предусмотрены для поддержки государственного бюджета", - заявил Ион Кику.

По словам председателя кабмина, таким образом подходит к концу двусторонняя трехлетняя программа сотрудничества между Молдовой и МВФ.

В среду исполнительный совет Международного валютного фонда подвел итоги трехлетней программы Расширенного механизма кредитования и Расширенного механизма финансирования Молдовы. По словам заместителя директора МВФ Мицухиро Фурусавы, молдавским властям удалось успешно выполнить договоренности, вопреки крайне изменчивой политической конъюнктуре: "Ключевой целью была реабилитация банковского сектора, которая вместе с другими реформами помогла укрепить финансовую стабильность". В результате, МВФ принял решение выделить Молдове транш в размере 20 миллионов леев.

Исполнительный совет директоров одобрил трехлетнюю программу в рамках Расширенного механизма кредитования и Расширенного механизма финансирования 7 ноября 2016 года. Соглашение предусматривало реформирование банковского и экономического секторов Молдовы. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляет 178 миллионов долларов.

Затем в правительстве сообщили о том, что из полученных денег 223 миллиона леев будут выделены на поддержку государственного бюджета, остальные переведут Национальному банку Молдовы.

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