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МВФ о банковском секторе Молдовы: положение дел после кражи миллиарда

photo://bnm.org
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200314/29527928/mvf-o-bankovskom-sektore-moldovy-kakova-situatsiya-posle-krazhi-milliarda.html

Эксперты, разбиравшиеся с тем, в каком состоянии находятся молдавские финансы-кредиты, сделали свои выводы.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. В банковском секторе Республики Молдова был достигнут "ощутимый прогресс" - именно такую оценку дали ситуации эксперты МВФ, проводившие мониторинг отрасли. 

Представители международной кредитной организации отметили, что за последние три года реформы, проведенные властями республики, можно оценивать, как положительные, направленные на оздоровление банковской отрасли страны, в целом. 

"Республика сумела выполнить большую часть программы, которая внедрялась совместно со специалистами Фонда. Властям удалось реабилитировать банковскую отрасль, консолидировать усилия по наведению порядка в ней", - сказано в сообщении организации.

Представители МВФ также отметили, что удалось сделать более прозрачной и доступной информацию об акционерах банков, улучшить кадровый состав административных советов, консолидировать механизмы финансовой безопасности. 

Ион Кику.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Ритмы инфляции в молдавской экономике эксперты МВФ оценили, как "адекватные", а также подчеркнули, что Нацбанк в своей деятельности стал более независимым и политически неподконтрольным. 

"Большинство обязательств, ответственность за которые взяло на себя руководство Молдовы в отношениях с МВФ, касались оздоровления ситуации в банковском секторе. Нацбанк пошел по четкому пути реформ, сконцентрировался на критериях неподкупности кадров, их профессионализме и личной ответственности", - сказано в заявлении МВФ. 

Глава НБМ Октавиан Армашу подчеркнул, что только посредством таких мер можно продолжать улучшать механизмы управления банками в стране, сделав сектор, в целом, более эффективным, стабильным и заслуживающим доверия.

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Теги:
оценка, ситуация, банковский сектор


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