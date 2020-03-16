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Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200316/29542448/kurs-valyut-v-nachale-nedeli-chem-udivyat-ley-dollar-euro.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 16 марта.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По сравнению с прошедшими выходными американский доллар продемонстрировал небольшой скачок и подорожал на 10 банов. Теперь его курс установился на отметке 17,61 леев.

Евро, наоборот, подешевел на два бана -  19,64. Также за прошедшие семь дней потерял в цене и румынский лей - его курс на начало недели - 4,07. 

Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене. Всего подешевела на три бана. Курс гривны на данный момент  - 0,673 лея.

Российский рубль незначительно подешевел и установился на уровне в 0,242 лея.

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