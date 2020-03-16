Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 16 марта.

По сравнению с прошедшими выходными американский доллар продемонстрировал небольшой скачок и подорожал на 10 банов. Теперь его курс установился на отметке 17,61 леев.

Евро, наоборот, подешевел на два бана - 19,64. Также за прошедшие семь дней потерял в цене и румынский лей - его курс на начало недели - 4,07.

Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене. Всего подешевела на три бана. Курс гривны на данный момент - 0,673 лея.

Российский рубль незначительно подешевел и установился на уровне в 0,242 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK