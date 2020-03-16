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Курс валют

Курс валют на вторник: что приготовили доллар и евро

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200316/29554230/kurs-valyut-vtornik-chto-prigotovili-dollar-i-evro.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 17 марта.

Доллар, евро и румынский лей выросли в цене, в то время как украинская гривна и российский рубль несколько потеряли в весе.

Железные молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар США подорожал более, чем на два бана и установился на отметке в 17,6423 лея.

На семь банов с лишним стала дороже и европейская валюта — во вторник евро будет стоить 19,7224 лея.

В небольшом плюсе останется румынский лей, который вырастет в цене до 4,0839 молдавских лея.

Украинская гривна сдаст позиции и будет торговаться по 0,6624 лея в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль также подешевеет и установится на уровне в 0,2354 лея.

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Теги:
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