ВВП Молдовы за год вырос на 3,6 процента

Рост достигнут в основном за счет строительства и торговли, в противовес негативной динамике в сельском хозяйстве.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. По оперативным данным, валовой внутренний продукт Молдовы по итогам 2019 года составил 210,1 миллиардов леев и возрос в реальном выражении на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

За счет чего?

Росту ВВП в 2019 году по сравнению с предыдущим годом способствовало, в основном, строительство, где валовая добавленная стоимость выросла на 15,9%, а доля отрасли в формировании ВВП составила 8,6%.

Меньший прирост показали такие отрасли как торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, общественное питание (валовая добавленная стоимость выросла всего на 5,7%, при общем вкладе в ВВП в размере 21,8%).

Отмечен положительный тренд также в таких направлениях, как обрабатывающая промышленность, производство и поставка энергии и горячей воды (вклад в ВВП — 14,2%); информационные услуги и связь (вклад в ВВП —4,7%).

Положительное влияние на рост ВВП оказали также и налоги на продукты, удельный вес которых в ВВП составил 13,5%.

Отрасли, в которых отмечен спад

Негативное влияние на динамику ВВП оказали сельское, лесное и рыбное хозяйство; госуправление и оборона; обязательное социальное страхование; образование; здравоохранение и социальные услуги, где валовая добавленная стоимость сократилась на 0,8%, при общем вкладе в ВВП в размере 11,8%.

Национальное бюро статистики отмечает, что объем конечного потребления домашних хозяйств в 2019 году увеличился на 3%, а его доля в использовании ВВП составила 83,3%.

Отрицательное влияние на объем ВВП оказал также чистый экспорт, где отмечено падение на 1,5% - за счет значительного преобладания доли импорта товаров и услуг (55,2%) над долей экспорта (30,5%).

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