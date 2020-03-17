Короанвирус отразился на курсе валют в Молдове - ситуация на среду

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 18 марта.
Большинство валютных игроков "затемпературят", за двумя исключениями.
Сразу на 22 бана дешевле стала европейская валюта — в среду евро будет стоить 19,50 лея.
В небольшом минусе останется румынский лей, который упадет в цене до 4,02 молдавских лея, проиграв сразу 6 банов.
Украинская гривна сдаст позиции и будет торговаться по 0,65 лея в пересчете на национальное платежное средство.
Российский рубль не поддастся вирусологическим вызовам и останется на отметке в 0,235 лея.
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