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Короанвирус отразился на курсе валют в Молдове - ситуация на среду

© Sputnik / Maksim Blinov
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200317/29568521/koroanvirus-otrazilsya-na-kurse-valyut-tochnyy-prognoz-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 18 марта.

Большинство валютных игроков "затемпературят", за двумя исключениями.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Доллар США подорожал более, чем на семь банов и установился на отметке в 17,71 лея.

Сразу на 22 бана дешевле стала европейская валюта — в среду евро будет стоить 19,50 лея.

В небольшом минусе останется румынский лей, который упадет в цене до 4,02 молдавских лея, проиграв сразу 6 банов.

Украинская гривна сдаст позиции и будет торговаться по 0,65 лея в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль не поддастся вирусологическим вызовам и останется на отметке в 0,235 лея.

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Теги:
Молдова, курс, валюта


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