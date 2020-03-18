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Сергей Харя.

Эта платформа поможет молдавскому бизнесу - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200318/29570298/ta-platforma-pomozhet-moldavskomu-biznesu-podrobnosti.html

В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавируса и объявленной пандемией, молдавские власти должны приложить все усилия, чтобы максимально сократить потери из госбюджета, а также смягчить удар по экономическим агентам.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. С начала недели в стране действуют лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все развлекательные заведения и разные торговые точки закрыты. Такая ситуация будет сохраняться до 31 марта. Молдавские предприниматели уже очень озабочены тем, какие последствия их ждут после этого кризиса.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
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Председатель торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Харя заявил в одной из программ на радио Sputnik Молдова, что представители власти и экономические агенты должны вместе найти решение, чтобы ослабить удар по госбюджету и бизнесу. 

"На первом этапе нужно посмотреть на потери доходов у компаний. Если такое положение будет сохраняться более, чем две недели, то тогда уже придется говорить о серьезных потерях. Все же молдавские предприниматели пытаются найти решение, например, рестораны осуществляют доставку на дом", - отметил Харя.

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По мнению собеседника, в таком положении было бы неплохо создать общую платформу, где будут представлены все конкретные меры, которые следует предпринять в ближайшем будущем.

"Мы общаемся с коллегами из министерства экономики и финансов. А на следующем заседании правительства мы предложим создание такое платформы. Компании, действительно, очень встревожены, нужно продумать стратегию действий", - пояснил глава ТПП.

Ранее, в понедельник премьер-министр Ион Кику заявил на брифинге, что правительство уже готовит пакет мер для оказания помощи молдавскому бизнесу. "На данный момент все должны быть заодно с государством, потому что это все общие проблемы", - сказал глава кабмина. 

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