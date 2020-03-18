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"Шоковая терапия" от евро и доллара: курс валют на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200318/29580169/shok-terapiya-ot-evro-i-dollara-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 19 марта. Молдавский "лев" обвалится по отношению практически ко всем игрокам.

Большего всего он уступит доллару - за сутки сразу на 17 банов и будет торговаться по 17,8821 лея.

Евро станет тверже на 13 банов и разместится на отметке в 19,6345 лея.

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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то  19 марта в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,655 лея. На три бана станет тверже румынский лей, который повысится до 4,0527 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько утратит позиции и будет торговаться по 0,228 лея.

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