Кику заявил об отмене ряда ограничений и продлении школьных "каникул"

Продление приостановки образовательного процесса в учебных учреждениях Молдовы, а также экзаменов на получение водительских прав: глава правительства рассказал, какие меры приняли власти из-за ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Начиная с 23 марта возобновится розничная торговля товарами санитарно-гигиенического значениями специализированными торговыми точками. Речь идет о магазинах, профиль которых - исключительно продажа бытовой химии. Об это заявил на брифинге в среду премьер республики Ион Кику.

Также с понедельника возобновится розничная торговля в агромагазинах семенами, товарами фито-санитарного значения, фуражом и другими товарами первой необходимости для обеспечения сезонных нужд сельхозпроизводителей. Купить можно будет и детали и запчасти для автомобилей в специализированных торговых точках.

"Есть услуги, которые являются результатом сельскохозяйственного процесса и которые абсолютно необходимы, но они должны оказываться при максимальной безопасности в отдельных и специализированных коммерческих единицах", - сказал Кику.

Также принято решение, чтобы Агентство государственных услуг оказывало ограниченный спектр возможностей - выдача документов для экономических агентов, кадастровых бумаг и свидетельств о смерти. Они будут предоставляться по предварительной записи.

"К сожалению, на этот период приостанавливается процесс сдачи всех экзаменов на получение водительских прав", - подчекнул Кику.

По его словам, Национальной компании медстрахования предоставляется право обеспечивать срочное финансирование для закупки дополнительного числа медицинских перчаток перчаток и масок.

"Принято решение продлить приостановку образовательного процесса, то есть школьных каникул - до 30 марта 2020 года, с возможностью пересмотра этого решения с учетом развития эпидемиологической ситуации. Решение предусматривает организации образовательного процесса, используя электронные технологии", - подчеркнул Кику.

Премьер также сообщил, что власти прилагают необходимые усилия, чтобы граждане с левого берега Днестра могли получать необходимую помощь.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19, еще один человек скоро будет выписан.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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