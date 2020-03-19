Легкая промышленность на спаде: COVID-19 заставляет фабрики просить о помощи

Из-за коронавируса предприятия легкой промышленности в Молдове вынуждены были отправить рабочих по домам.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Легкая промышленность Молдовы пошла на спад. По данным профильной Ассоциации патронатов, в марте текущего года он составил 30-45%.

Как пояснила исполнительный директор Ассоциации патронатов легкой промышленности Кристина Кожокару, отрицательная динамика в отрасли регистрируется впервые за много лет. В последнее время легкая промышленность демонстрировала рост. По словам специалиста, причиной спада отрасли стала пандемия, вызванная вирусом COVID-19. Швейные предприятия вынуждены закрыть производство и распустить коллектив на карантин.

Кожокару отметила, что в легкой промышленности задействованы порядка 5% трудоспособного населения республики, что составляет примерно 30 тысяч человек. Профильная Ассоциация патронатов от имени 120 компаний, задействованных в отрасли, направила письмо с просьбой о помощи властям республики - президенту Игорю Додону, премьеру Иону Кику и спикеру парламента Зинаиде Гречаной.

"Мы предложили пакет из 14 мер, которые, надеемся, будут рассмотрены властями. Имею ввиду исполнительную власть, налоговые органы и Национальный банк Молдовы. Они должны созвать срочную встречу с бизнес-средой, которые выскажутся о возникших проблемах", - заявила собеседница.

Она пояснила, что речь идет о предоставлении компенсации по выплатам зарплат, о налоговых льготах на три месяца, а также о создании специального фонда по оказанию государственной поддержки бизнесу.

"Мы бы хотели, чтобы Национальный банк высказался по поводу того, возможно ли принять пакет мер по послаблению для экономических агентов в части возврата кредитов на более длительный срок. Если возможно, чтобы мы пока возвращали только проценты, а не сам кредит, как таковой", - отметила Кожокару.

Кроме того, специалист отметила, что предприятиям стоит задуматься о поиске новых рынков сбыта, так как из-за объявленной пандемии многие текстильные предприятия не успели выполнить свои контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Некоторые так и не получили сырье из Китая и Италии, другие не успели завершить начатые заказы.

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