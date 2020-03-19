Приднестровским банкам дадут фору, если те предоставят послабления заемщикам

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. Центральный банк Приднестровья рекомендовал коммерческим банкам принять временные послабления для заемщиков в рамках поддержки организаций и физических лиц, которые могут понести ущерб в связи с введением чрезвычайного положения в регионе.
"Для организаций рекомендуем приостановить начисление процентов по кредитам и не применять штрафы и санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями кредитного договора на время действия чрезвычайного положения", - отметили в Центробанке.
В отношении заемщиков–физических лиц, на платежеспособность которых могло оказать значительное влияние введение чрезвычайного положения, предлагается разработать варианты реструктуризации, либо рефинансирования кредитов и также не применять штрафы и санкции за просрочку платежей.
Компенсация
Кроме того, экономическим агентам будет дана возможность продления репатриации валюты (товаров) при невозможности соблюсти сроки по объективным причинам. Делается это для избежания дополнительной нагрузки на предпринимателей в виде уплаты штрафов.
Риски
В Центробанке также обращают внимание на замедление развития экономик многих стран мира, падение совокупного спроса, инвестиционной активности из-за распространения коронавируса. При этом приводят основные риски, с которыми в связи со снижением темпов роста мировой экономики может столкнуться регион.
В их числе "Снижение спроса на традиционных рынках сбыта приднестровской продукции, нарушение действующих логистических цепочек, приостановка деятельности ряда предприятий, а также сокращение объема государственных и частных трансфертов, поступающих в Приднестровье в долларовом выражении".
Стабильность
Между тем, банкиры ситуацию на рынке финансово-банковских услуг оценивают как стабильную. Ликвидность банковского сектора находится на высоком уровне.
"Мгновенная ликвидность в четыре раза превышает нормативное значение. Коммерческие банки способны выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по депозитам населения в соответствии с заключенными договорами", - уточнил источник.
Банк действует в рамках утвержденных на 2020 год параметров, и коридор изменения официального курса, как и прежде, составляет 16,1-16,5 приднестровских рублей за доллар США. В случае необходимости будут задействованы инструменты по регулированию денежной массы в обращении.
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