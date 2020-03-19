Приднестровским банкам дадут фору, если те предоставят послабления заемщикам

В главном банке регионе также рассказали о рисках, с которыми может столкнуться Приднестровье в связи замедлением развития экономик многих стран мира из-за коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. Центральный банк Приднестровья рекомендовал коммерческим банкам принять временные послабления для заемщиков в рамках поддержки организаций и физических лиц, которые могут понести ущерб в связи с введением чрезвычайного положения в регионе.

"Для организаций рекомендуем приостановить начисление процентов по кредитам и не применять штрафы и санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями кредитного договора на время действия чрезвычайного положения", - отметили в Центробанке.

В отношении заемщиков–физических лиц, на платежеспособность которых могло оказать значительное влияние введение чрезвычайного положения, предлагается разработать варианты реструктуризации, либо рефинансирования кредитов и также не применять штрафы и санкции за просрочку платежей.

Компенсация

Со своей стороны Центральный банк принял решение предоставить регуляторные послабления коммерческим банкам по формированию резервов под потери в случае, если они применят рекомендации в отношении своих заемщиков.

Кроме того, экономическим агентам будет дана возможность продления репатриации валюты (товаров) при невозможности соблюсти сроки по объективным причинам. Делается это для избежания дополнительной нагрузки на предпринимателей в виде уплаты штрафов.

Риски

В Центробанке также обращают внимание на замедление развития экономик многих стран мира, падение совокупного спроса, инвестиционной активности из-за распространения коронавируса. При этом приводят основные риски, с которыми в связи со снижением темпов роста мировой экономики может столкнуться регион.

В их числе "Снижение спроса на традиционных рынках сбыта приднестровской продукции, нарушение действующих логистических цепочек, приостановка деятельности ряда предприятий, а также сокращение объема государственных и частных трансфертов, поступающих в Приднестровье в долларовом выражении".

Стабильность

Между тем, банкиры ситуацию на рынке финансово-банковских услуг оценивают как стабильную. Ликвидность банковского сектора находится на высоком уровне.

"Мгновенная ликвидность в четыре раза превышает нормативное значение. Коммерческие банки способны выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по депозитам населения в соответствии с заключенными договорами", - уточнил источник.

Банк действует в рамках утвержденных на 2020 год параметров, и коридор изменения официального курса, как и прежде, составляет 16,1-16,5 приднестровских рублей за доллар США. В случае необходимости будут задействованы инструменты по регулированию денежной массы в обращении.

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