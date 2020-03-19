Что будет с экономикой Молдовы в 2020 году — прогноз МВФ

В 2020 году рост замедлится, а глобальная вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 еще сильнее затормозит экономику Молдовы, считает Международный валютный фонд.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Экономический рост в Молдове в 2020 году замедлится, инфляция останется на низком уровне. При этом вспышка коронавирусной инфекции, затяжной спад в торговле с основными партнерами и геополитическая напряженность станут дополнительными факторами риска для молдавской экономики.

Об этом говорится в отчете Исполнительного совета МВФ, опубликованном после обсуждения отчета по итогам визита миссии фонда в Молдову.

Торговля, инфляция и бюджет

Экономический рост в Молдове оставался стабильным в первые три квартала 2019 года, при этом объем производства увеличился почти на 5%, чему способствовал хороший внутренний спрос, констатирует МВФ.

Во внешней торговле спрос оставался благоприятным, однако отрицательное сальдо торгового баланса продолжает тормозить экономический рост.

Инфляция в конце 2019 года вышла за верхнюю границу целевых показателей Национального банка Молдовы (НБМ) и достигла 7,5%. Эксперты МВФ отмечают, что причиной стало устранение эффектов от предыдущего понижения тарифов на энергию, что повлияло на продовольственные цены.

Бюджетный дефицит также значительно превысил целевые показатели. Хотя доходы бюджета в 2019 году несколько снизились, это было компенсировано недостаточным исполнением расходной части бюджета, как в текущих, так и в капитальных затратах. Снижение бюджетных расходов, в свою очередь, связано с неопределенностью внешнего финансирования, отмечает МВФ.

Госдолг, приток валюты и стабильность лея

Государственный долг сократился и остается низким, ниже 30% ВВП, отмечает Международный валютный фонд.

Дефицит платежного баланса сократился до 9,5%, но остается большим, его не компенсировал приток валюты от денежных переводов.

При этом, несмотря на возросшую политическую неопределенность, лей оставался относительно стабильным, а валютные резервы - адекватными, отмечает МВФ.

Рост замедлится, инфляция останется на уровне 5%

Макроэкономические перспективы Молдовы по-прежнему подвержены рискам, сообщается в отчете. Прогнозируется, что рост замедлится до 3,8% в 2020 году, что обусловлено ослаблением внешнего спроса и уменьшением сельскохозяйственного производства.

Внутренний спрос останется устойчивым, при увеличении дефицита бюджета до 3,9% ВВП из-за значительного увеличения бюджетных капитальных расходов (хотя влияние этих расходов на рост будет ограниченным из-за слабости управления государственными инвестициями), подчеркивают эксперты фонда.

Прогнозируется, что инфляция в 2020 году вернется к 5%-му целевому уровню в 2020 году, что в значительной степени обусловлено уменьшением давления на продовольственные цены.

Основные риски — политическая нестабильность и усталость от реформ

Среди рисков для экономики Молдовы МВФ называет глобальную вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, возобновление политической нестабильности, усталость от реформ, которые могут подорвать доверие и ограничить возможности внешнего финансирования.

Нельзя исключать региональные и глобальные побочные эффекты от затяжного спада в отношениях с основными торговыми партнерами и геополитической и торговой напряженности, отмечает МВФ.

По мнению МВФ, сектор крупных государственных предприятий создает финансовые риски и подрывает конкуренцию и производительность. Экономика Молдовы продолжает страдать от структурных недостатков, а рост остается недостаточным для повышения уровня доходов.

Совет директоров МВФ призвал власти Молдовы внимательно следить за растущими рисками в небанковском финансовом секторе и добиться решительного прогресса в возвращении активов, выведенных из страны в результате банковского мошенничества.

Также МВФ подчеркнул важность сохранения независимости Национального банка для сохранения "с трудом завоеванных" темпов восстановления банковского сектора.

Международный валютный фонд акцентировал необходимость реформирования судебной системы, продолжения реформ в секторе государственных предприятий.

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