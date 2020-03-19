Кику рассказал, как государство поможет предпринимателям

Правительство объявило о принятии ряда мер для поддержки отечественного бизнеса в связи с действием в стране режима чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел встречу с представителями бизнес-среды. По ее итогам стороны пришли к соглашению о необходимости поддержки местных предпринимателей в условиях режима чрезвычайного положения.

"Мы пришли к соглашению с экономическими агентами по мерам, которые предпримет правительство и Нацбанк в последующие дни", - заявил Кику.

Таким образом, предпринимателей ожидает ряд послаблений. В их числе отсрочка оплаты подоходного налога за первый триместр 2020 года до 25 мая, отсрочка декларирования и оплаты подоходного налога за 2019 год до 25 апреля 2020 года для следующих категорий хозяйствующих субъектов: индивидуальных предпринимателей, фермеров, с не более чем тремя работниками, экономических субъектов, подпадающих под категорию малого и среднего бизнеса.

Также правительство сократит НДС с 20 до 15% в для сектора HORECA с 1 мая 2020 года.

Будет действовать мораторий на все государственные проверки до 1 июня 2020 года. В случае продления режима ЧП, мораторий также будет продлен.

Еще было принято решение продлить на 30 дней срок рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства, а также жалоб со стороны налоговых и таможенных органов, которые поступили в период режима ЧП.

Другие принятые меры:

приостановка на период действия режима ЧП налоговых проверок; © Sputnik / Наталья Селиверстова Молдавский банк приостанавливает выплаты по кредитам для физлиц

отмена обязательства проведения финансового аудита за 2019 год, за исключением субъектов общественного интереса;

предоставление коммерческим банкам возможности реэшелонировать ипотечные кредиты для физлиц;

дополнительные меры для стимуляции коммерческих банков предоставлять кредиты заемщикам на более выгодных условиях, в частности, посредством сокращения базовой ставки;

использование кредитных ресурсов, привлеченных правительством для поддержки мелкого и среднего бизнеса;

увеличение доли компенсации для бенефициаров программы Prima Casă;

увеличение на 150 миллионов леев интервенционного фонда правительства для предоставления гарантий на кредитование стратегических хозяйствующих субъектов по необходимости;

"Сфера бизнеса и правительство объединили усилия в этот трудный момент, чтобы защитить экономику страны от эффектов пандемии. Мы заботимся о бизнес-среде, бизнес заботится о бюджете страны", - написал Кику в соцсетях.

Действия, предпринятые правительством, прокомментировал и президент Игорь Додон. По словам главы государства, сохранение рабочих мест и дополнительная мотивация хозяйствующих субъектов является приоритетом для молдавских властей.

"Предприниматели являются тем партнером, который поможет нам преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому мы должны помочь реальному сектору экономики преодолеть этот сложный период", - написал Додон в соцсетях.

На этой неделе сразу несколько банков приняли решения отсрочить выплаты по кредитам для физлиц в связи режимом чрезвычайного положения, который действует на территории Молдовы и продлится до 15 мая. Речь идет о КБ Moldova Agroindbank, Moldindconbank, а также Banca Transilvania, который является мажоритарным акционером Victoriabank.

К высшему руководству Молдовы за помощью обратились экономические агенты, действующие в сфере туризма. Согласно направленному первым лицам страны письму, в связи с распространением коронавируса во всем мире сектор переживает шок, и если не будут приняты срочные меры, многие хозяйствующие субъекты окажутся банкротами.

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