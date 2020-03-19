21:49 19 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.88
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Жилой квартал

Покупка жилья по программе Prima Casă и чрезвычайное положение: что изменилось

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
Получить короткую ссылку
206 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200319/29590098/pokupka-zhilya-po-programme-prima-casa-chrezvychaynoe-polozhenie-chto-izmenilos.html

Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,09 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,04 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. С момента старта государственной программы Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени приобретено свыше четырех тысяч квартир. И только на протяжении прошедшую неделю покупка жилья по льготным условиям ипотечного кредитования произошла в 33 случаях. Такие данные приводит Минфин.

"На данный момент одобрено еще шесть заявок и готовится подписание гарантийных контрактов, а еще 20 обращений находятся на этапе рассмотрения", - добавили в ведомстве.

Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,09 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,04 миллиарда леев.

Из общего числа участников этой программы 595 человек пользуются компенсациями в рамках Prima Casă-2, открытой для бюджетников, 1520 граждан - Prima Casă-3 (для многодетных семей), а 304 - Prima Casă-4 (для сотрудников частных компаний).

"Средняя площадь приобретаемого жилья по этой программе составляет 59,99 квадратных метра, а средняя цена – 593,16 тысячи леев", - пояснили в министерстве.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже частные дома.

Что такое Prima Casă?

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Работать много лет, чтобы купить квартиру: ситуация на рынке недвижимости
Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă разработана для помощи молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным.

После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Больше граждан Молдовы смогут купить жилье, воспользовавшись льготами


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Канаде.
Воз и маленькая тележка: что скупают обыватели во время коронавируса
Rio's Christ the Redeemer statue lit with flags of coronavirus-hit countries
Мы с вами: акция моральной поддержки больных COVID-19 во всем мире
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться