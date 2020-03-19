Покупка жилья по программе Prima Casă и чрезвычайное положение: что изменилось

Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,09 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,04 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. С момента старта государственной программы Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени приобретено свыше четырех тысяч квартир. И только на протяжении прошедшую неделю покупка жилья по льготным условиям ипотечного кредитования произошла в 33 случаях. Такие данные приводит Минфин.

"На данный момент одобрено еще шесть заявок и готовится подписание гарантийных контрактов, а еще 20 обращений находятся на этапе рассмотрения", - добавили в ведомстве.

Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,09 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,04 миллиарда леев.

Из общего числа участников этой программы 595 человек пользуются компенсациями в рамках Prima Casă-2, открытой для бюджетников, 1520 граждан - Prima Casă-3 (для многодетных семей), а 304 - Prima Casă-4 (для сотрудников частных компаний).

"Средняя площадь приобретаемого жилья по этой программе составляет 59,99 квадратных метра, а средняя цена – 593,16 тысячи леев", - пояснили в министерстве.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже частные дома.

Что такое Prima Casă?

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă разработана для помощи молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным.

После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

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