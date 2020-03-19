Потрясения на валютном рынке Молдовы - курс евро удивит граждан

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 20 марта и выходные дни. Молдавский лей идет в решительное наступление, он выиграет практически у всех основных игроков на валютном рынке республики.

Меньше всего уступит доллар - за сутки "зеленый американец" подешевеет всего на 1 бан и будет торговаться по 17,8821 лея.

Евро станет дешевле сразу на 41 бан и разместится на отметке в 19,22 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 20 марта в небольшом минусе окажется украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,64 лея. Сразу на 9 банов станет дешевле румынский лей, который снизится до 3,96 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько утратит позиции и будет торговаться по 0,221 лея.

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