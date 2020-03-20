Какие предприятия Приднестровья больше всего пострадают от падения рубля

Откажутся ли приднестровские предприниматели от российского рынка в связи с резким снижением курса рубля или, наоборот, станут его завоевывать активней.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мар – Sputnik. Приднестровские предприятия, которые работают на долгосрочных контрактах с РФ, не собираются покидать российский рынок, несмотря на падение рубля. По словам главы Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрия Ганина, они из двух зол выбирают наименьшее – взять на себя потери из-за снижения курса российской валюты по отношению к доллару, но удержаться на позициях, которые завоевывались ими с огромным трудом.

"Я говорил с рядом руководителей предприятий. Они придерживаются мнения: закрепляться на российском рынке, еще раз подтвердить свою договороспособность, надежность, и это сегодня более важно для них, чем заработать дополнительную прибыль", - рассказал он.

Отвоевать больше места на рынке

Как отметил Ганин, из-за распространения коронавируса часть иностранного бизнеса сворачивает экспортные поставки в Россию. Приднестровские предприятия не могут себе этого позволить, иначе они потеряют российский рынок. Однако могут воспользоваться возможностью и занять оголившиеся ниши, пока более крупные конкуренты перестраховываются в ожидании того, когда снимут карантины и успокоится валютный рынок.

По мнению руководителя ТПП, кризис российской валюты больше всего скажется на предприятиях электротехнической и машиностроительной отрасли, проще переживут эту ситуацию представители легкой промышленности.

Дежавю испытаний

Ганину нынешняя ситуация напоминает 2008 год международного финансового кризиса, а также 2014-2015 годы после событий на Украине.

"Мы наблюдаем своеобразное дежавю испытаний, которые уже все проходили. Тогда российский рубль после падения не возвратился к прежним позициям. По этому опыту наши предприниматели понимают, что и сейчас он в лучшем случае достигнет пределов 70-72 рублей за доллар и рассчитывают свои потери, исходя из этих показателей", - объяснил он.

Удар по бюджету и пенсионерам

Эксперта настораживает также прежний кризисный опыт, когда в России во время нестабильности национальной валюты сворачивали программы развития для предпринимательства.

"В кризисной ситуации они стремятся стабилизировать свое внутреннее положение, чтобы это не отразилось на зарплатах россиян. А сворачивание программ развития непосредственным образом скажется на закупках", - заметил он.

Ганин также обратил внимание на то, что приднестровские гастарбайтеры, которые работают в России и переводят деньги в регион, в пересчете на доллары получат меньше. Приплюсовать к этому уже известные потери предприятий и понятно, что все это не лучшим образом отразится на доходе местного бюджета и на пенсионном фонде.

По его мнению, теперь очень важна реакция властей, какие они предпримут действия, чтобы компенсировать потери предприятиям, которым в связи с чрезвычайной ситуацией по коронавирусу было предписано остановить свою работу, а это в большей степени малый бизнес. По последним сообщениям, местные руководители уже разрабатывают план по поддержке предпринимателей региона.

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