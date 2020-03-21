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Вячеслав Ионицэ

Устоит ли курс лея в "год коронавируса" — мнение эксперта

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200321/29606767/ustoit-li-kurs-leya-v-god-koronavirusa-mnenie-eksperta.html

По мнению эксперта, стабильность молдавского лея в 2020 году будет обусловлена в том числе и перспективой проведения выборов.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Режим чрезвычайного положения, установленный в Молдове в связи с распространением коронавирусной инфекции, неизбежно скажется на экономике. Что будет с курсом национальной валюты, волнует всех граждан страны. Своим мнением по этому поводу в радиостудии Sputnik Молдова поделился экономист Вячеслав Ионицэ.

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По мнению эксперта, стабильность лея в 2020 году будет обусловлена в том числе и политическими причинами. Экономисты прогнозируют, что из-за кризиса в развивающихся странах национальные валюты могут обесцениться на 30 процентов.

"Однако в Молдове в год выборов этого не произойдет, — считает Ионицэ. — У властей будет выбор между тем, чтобы помочь бизнес-среде и обесценить валюту, или поддержать население, обеспечив стабильность лея. Я считаю, что НБМ не позволит обесценить лей накануне выборов".

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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По мнению Ионицэ, если Молдова столкнется с кризисом, подобным тому, что был в 2009 году, Нацбанк может использовать те же инструменты, что и одиннадцать лет назад.

В тот год, когда все страны региона переживали экономический кризис, Молдова вступила в год выборов. В результате Национальный банк выделил из своих резервов до 700 миллионов долларов для поддержания курса лея и таким образом, стабильность национальной валюты была сохранена.

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