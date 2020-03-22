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Сколько мяса запасено на складах в Молдове — что будет с ценами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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106320
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200322/29603887/skolko-myasa-zapaseno-na-skladakh-v-moldove-chto-budet-s-tsenami.html

Ежедневно в Молдове производится около 110 тонн мясных продуктов. Предприятия работают в условиях повышенной безопасности.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Мясоперерабатывающие предприятия Молдовы заявляют, что у них достаточно запасов для удовлетворения потребительского спроса, и о повышении цен речь не идет.

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Информация о количестве мяса, находящегося на складах предприятий отрасли, была представлена ​​управлением мясоперерабатывающей промышленности, сообщает министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

По данным ведомства, в Молдове ежедневно производится около 110 тонн мясных продуктов. В категории "говядина и свинина" хранится 1243 тонны сырья, а также 285 тонн готовых мясных продуктов, доступных для продажи.

Министерство сообщило, что мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях повышенной безопасности, вводят усиленные санитарные меры и обеспечивают меры защиты для персонала, занятого и вовлеченного в процесс производства и доставки.

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