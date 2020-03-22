Не до полной изоляции: как в Молдове проходят полевые работы

Садоводы отмечают - есть предпосылки, что урожай в этом году будет неплохим. Все зависит от погоды и бесперебойных поставок средств химзащиты.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Невзирая на пандемию, молдавские аграрии приступили к полевым работам по привычному графику. Сейчас полным ходом идет обрезка виноградников и садов: если ее не выполнить в срок, можно не рассчитывать на хороший урожай.

Дезинфекция и замеры температуры

Коронавирус привнес новые правила в привычный режим работы. В одном из садоводческих хозяйств Страшенского района рабочим измеряют температуру перед тем, как они начинают свой день в поле.

"Если температура выше нормы, 36,7 или 36,8, я направляю человека к участковому врачу на обследование", - пояснил главный агроном Василий Мамалига.

Также, по словам аграриев, усиленное внимание сейчас уделяют и дезинфекции. Как рассказала работница сада Нина Кожокарь, ее проводят по несколько раз в день.

"Утром делают дезинфекцию автобуса, в котором нас везут на работу. Потом дезинфицируют помещения, где мы переодеваемся в рабочую одежду", - отметила Нина Кожокарь.

Кроме того, в течение дня рабочие соблюдают дистанцию. На одном ряду работают не больше двух человек на расстоянии друг от друга в 2-3 метра.

Аграрии опасаются рисков

Как рассказал Мамалига, сейчас рано делать прогнозы на урожай, хотя уже есть предпосылки, что он станет неплохим. Все зависит от погоды: если будут длительные заморозки, прогноз может измениться.

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Аграриев беспокоит и еще одна проблема. В настоящее время начинается обработка полей и садов от вредителей. Владельцам плантаций важно знать, не возникнет ли перебоев с поставками средств химзащиты, которые обычно импортируют из ЕС.

"В этом году вообще сложно – не было снега, почти нет дождей, а теперь если еще и доставка химпрепаратов остановится, тогда совсем ситуация будет напряженной", - отметил Мамалига.

Некоторые опасения, связанные с поставками средств химзащиты подтвердил и председатель Ассоциации Moldova Fruct Виталий Горинчой. Их уже обсуждали на встречах с руководством Минсельхоза.

"Сейчас будут массово завозиться удобрения, ядохомикаты, средства защиты растений. Хотелось бы сделать запас, так как мы не знаем, что дальше будет. У экономических агентов нет таких денег, чтобы быстро рассчитаться, и кредит быстро взять невозможно. Может быть, использовать НДС, который накопился в аграрном секторе в пределах трех миллиардов леев, то есть на счетах у хозяйств", - заявил Горинчой.

Он также добавил, что аграрии предлагают создать специальный центр при Минсельхозе или МИДЕИ на случай, если где-то на границе застревают машины с товаром.

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